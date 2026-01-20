Sörloth ve Simeone Galatasaray maçı öncesi konuştu! Fenerbahçe sözleri gündem oldu

Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı için İstanbul'a geldi. İspanyol devinde teknik direktör Diego Simeone ve takımın golcüsü Alexander Sørloth maç öncesinde basın toplantısında konuştu.

"ONLAR İÇİN BÜYÜK AVANTAJ..."

Diego Simeone, "Osimhen'in Milli Takım'dan dönüş yapıp yarın sahaya çıkacak olması elbette ki onlar için çok avantajlı bir şey. Güçlü, önemli oyuncuları var. Onlara karşı kazanabileceğimizi söylemek istiyorum.

Yarın çok güçlü, enerji dolu, canlı bir rakiple mücadele edeceğimizin farkındayım. Ve burada kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"GALATASARAY'IN STADINDAKİ ATMOSFER..."

Diego Simeone, "İstanbul'da bulunduğum için çok mutluyum. İnsanları, halkı, hayatı, futbol tutkusu ve coşkusuyla Galatasaray takımının bütün bunları yansıtmasıyla karşı karşıyayım.

Son dönemde TV'de çok maç izledim. Galatasaray'ın stadındaki atmosfer, enerji, insanların enerjisi. Şehir de aynı şekilde. Futbol tutkusu çok yüksek. Bu da futbolun en güzel yanı." ifadelerinde bulundu.

"BERABERLİK İŞİMİZE YARAMAZ!"

Diego Simeone, "Beraberlik bizim işimize yaramaz, yarın kazanmamız gerekiyor. Zor bir maç olacak. Özellikle forvette iyi ve hızlı oyuncuları var. Futbolcuların hiyerarşilerini iyi biliyoruz. Orta sahada Torreira'ları var. Çok mücadeleci bir takım bekliyor yarın bizi." diye konuştu.

SORLOTH'DAN OKAN BURUK'A ÖVGÜ

SORU: Okan Buruk, bu sezon Haaland'ın önünde olduğunu söyledi, neler söylemek istersin?

Alexander Sørloth: "Bunları duymak hoşuma gidiyor. Büyük bir teknik direktör kendisi. Teşekkürler."

"BU SEFER GERÇEK ANLAMDA..."

Alexander Sørloth, "Çok güçlü bir atmosfer olmasını bekliyorum. Ancak burada son oynadığımda pandemi dönemiydi. O yüzden bu taraftarı çok iyi deneyimleyemedim. Bu sefer gerçek anlamda deneyimlemeyi iple çekiyorum." dedi.

FENERBAHÇE İDDİALARINA ÇİFTE YANIT GELDİ!

Fenerbahçe iddiaları için konuşan Norveçli golcü, "Burada çok mutluyum ve bunu sahada gösterdiğimi düşünüyorum. Atletico'da devam etmek istiyorum" dedi.

Takıma yeni katılan oyuncularla birlikte adaptasyon sürecinin geride kaldığını belirten Sörloth, "Şu an daha iyiyiz, birbirimize alışmış durumdayız" şeklinde anlattı.

Simeone, Sörloth'un transfer durumu hakkında konuşarak ''Atletico Madrid'e geldiğinden beri en istikrarlı, düzenli ve çalışkan oyuncu Sörloth. Aramızdan ayrılması gibi bir durum yok.'' ifadelerini kullandı.