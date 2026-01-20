SPOR

Trabzonspor, Norveçli sol bek Mathias Lovik'i resmen kadrosuna kattı!

Trabzonspor, sol bek arayışlarını Norveçli futbolcu Mathias Lovik'i kadrosuna katarak sonlandırdı. Parma'dan transfer edilen Lovik, Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı ve taraftarlarla buluştu.

Burak Kavuncu

Bordo-Mavililer, Parma'dan transfer ettikleri Lovik ile savunmasını güçlendirdi

Trabzonspor, devre arası transfer döneminde bombaları patlatmaya devam ediyor. Bordo-mavililer, uzun süredir peşinde olduğu sol bek Mathias Lovik transferini resmen açıkladı. İtalya Serie B ekiplerinden Parma'da forma giyen 26 yaşındaki Norveçli oyuncu, dün akşam saatlerinde Trabzon'a gelerek taraftarların coşkulu karşılamasıyla moral buldu. Bugün ise resmi imzalar atıldı ve Lovik, Trabzonsporlu oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ! İŞTE LOVIK'İN MALİYETİ...

Trabzonspor, Norveçli sol bek Mathias Lovik i resmen kadrosuna kattı! 1

Trabzonspor, Mathias Lovik’in transferi konusunda oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bonservis bedeli: 4 milyon euro (6 taksit)
Bir sonraki satışta kardan %10 pay
4.5 yıllık sözleşme
2025-26 sezonu için 400 bin euro, kalan sezonlar için 800 bin euro maaş

Bordo-mavili kulüpten yapılan resmi açıklamada, 'Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mathias Lovik ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.' ifadelerine yer verildi.

HAVALİMANINDA KARŞILANDI!

Trabzonspor, Norveçli sol bek Mathias Lovik i resmen kadrosuna kattı! 2

Lovik'in Trabzon'a gelmesiyle birlikte bordo-mavili taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı. Havalimanında toplanan çok sayıda taraftar, Lovik'i tezahüratlarla karşıladı ve oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundu. Lovik de taraftarlara el sallayarak karşılık verdi ve Trabzonspor formasıyla sahaya çıkmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

Mathias Lovik, sol bek pozisyonunun yanı sıra sol kanatta da görev yapabilen çok yönlü bir oyuncu. Hızı, tekniği ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Lovik, bordo-mavili takımın hücum gücüne de katkı sağlayacak. Özellikle bindirmeleri ve etkili ortalarıyla tanınan Lovik, Trabzonspor'un oyun sistemine kolaylıkla adapte olabilecek bir isim olarak görülüyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih tekke'nin de Lovik transferinden oldukça memnun olduğu ve oyuncuyu bir an önce takıma dahil etmek istediği öğrenildi. Tekke'nin, Lovik'i antrenmanlarda yakından takip ederek taktiksel anlamda gerekli direktifleri vereceği belirtiliyor. Lovik'in, takımla uyum sürecini hızlı bir şekilde tamamlaması halinde, ligin ikinci yarısında forma şansı bulması bekleniyor.

Bu transferle birlikte Trabzonspor, sol bek bölgesindeki sorununu çözmüş oldu. Sezonun ilk yarısında bu bölgede yaşanan sıkıntılar nedeniyle eleştirilen bordo-mavililer, Lovik'in transferiyle birlikte taraftarların da güvenini tazelemiş oldu. Trabzonspor, ligin ikinci yarısında daha güçlü bir kadroyla mücadele ederek şampiyonluk yarışında iddialı olmak istiyor.

Mathias Lovik'in Trabzonspor'a transferi, bordo-mavili camiada büyük bir heyecan yarattı. Taraftarlar, Lovik'in takıma önemli katkılar sağlayacağına inanıyor ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım olarak görüyor. Lovik'in performansı, Trabzonspor'un ligdeki geleceği açısından büyük önem taşıyacak.

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Parma son dakika Mathias Lovik
