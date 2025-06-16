Paris Saint Germain rakip tanımıyor! Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan sonra o kupaya da göz koydular... Atletico Madrid'i ezip geçtiler

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu’nun ilk maçında Paris Saint-Germain, Kaliforniya’daki Rose Bowl’da Atletico Madrid’i 4-0 mağlup etti.

DEVLER LİGİ'NDEN SONRA KALDIĞI YERDEN...

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, 19. dakikada Fabian Ruiz, 45+1. dakikada Vitinha, 87. dakikada Senny Mayulu ve 90+7. dakikada Kang-In Lee’nin penaltı golüyle galibiyete ulaştı.

ATLETICO KIZARDI

Atletico Madrid’in 58. dakikada Julian Alvarez ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası faul nedeniyle iptal edildi. 78. dakikada Clement Lenglet’in kırmızı kart görmesiyle Atletico maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla PSG turnuvaya 3 puanla başlarken, Atletico Madrid puansız kaldı.

SIRADA BOTOFAFGO

PSG, 20 Haziran’da Botafogo ile, Atletico Madrid ise aynı gün Seattle Sounders ile karşılaşacak.