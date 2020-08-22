Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nde ilk peşinde

Fransız temsilcisi PSG, grup aşamasından itibaren çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Başkent ekibi, bu maçlarda 25 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü. Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetimindeki PSG, A Grubu'nda Galatasaray'ın yanı sıra İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımlarıyla mücadele etti.

Grup maçlarında sadece Real Madrid ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak puan kaybeden PSG, bu maç dışında grup aşamasında kalesinde gol görmedi. Galatasaray ve Club Brugge'ü 5-0 gibi farklı skorlarla mağlup eden Paris temsilcisi, gruptan 16 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla eşleşen PSG, deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybederek final yolundaki tek mağlubiyetini alırken, rövanşta rakibini 2-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle çeyrek finalden itibaren Portekiz'in başkenti Lizbon'da özel bir formatla oynanan turnuvada PSG'nin rakibi İtalya'nın Atalanta takımı oldu.