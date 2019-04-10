Paris tamamen elektrikli otobüs sistemine geçiyor

Heuliez Bus, Bollore ve Alstom isimli 3 Fransız mühendislik şirketi, yapılan ihaleleri kazandı. Şu an için bu üç şirkete 800 otobüs siparişi verildi. Bu otobüs siparişleri, şirketler arasında eşit olarak bölüştürülecek. Elektrikli otobüslerin değeri ise, 400 milyon euro olarak belirlendi.

Dünyanın en çevreci şehirlerinden bir tanesi olarak bilinen Paris, elektrikli otobüs modellerini kullanması nedeniyle bu unvanını daha da pekiştirmiş olacak. %100 elektrikli olacak bu otobüsler, 2020 ile 2022 arasında teslim edilecek. Yapılan tahminler ise, 2025 yılında Paris’in tamamen elektrikli toplu taşıma araçları kullanacağı yönünde.

Türkiye’de de elektrikli otobüs alanında çalışmalar yapılsa bile, henüz yeterli başarı elde edilebilmiş değil. Son olarak Sabancı ailesi tarafından yapılan elektrikli otobüsler, çok ciddi bir kullanım alanı bulamadı. Paris ise, 4700 toplu taşıma aracını %100 elektrikli yapmak istiyor.

Şehirdeki elektrikli araçlara geçiş süreci kademeli olarak işleyecek. Öncelikli olarak araçlar yarı benzinli yarı elektrikli bir hale getirilecek. Hemen ardından 2025 yılının sonlarında ise araçların tamamının elektrikli olması sağlanacak. Paris’teki bu değişimin, Türkiye’deki şehirlere de örnek olmasını umuyoruz.

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