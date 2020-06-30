YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Park halindeki araç bir anda alev aldı

Park halindeki araç bir anda alev aldı

BİLECİK HABERLERİ  | 30.06.2020 12:57 | Son Güncelleme

Bilecik’te park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Necmettin Şener Caddesi üzerinde Nihat Ç.’ye ait 67 TH 960 plakalı otomobil park halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Park halindeki araç bir anda alev aldı

Bilecik’te park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Necmettin Şener Caddesi üzerinde Nihat Ç.’ye ait 67 TH 960 plakalı otomobil park halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Ön konsoldan çıkan dumanlar yerini alevlere bırakırken, araçtan çıkan dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın tüpüyle alevlere müdahale eden vatandaşlar yangını söndürmeyi başardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, yangının elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığı öğrenildi.

Park halindeki araç bir anda alev aldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Athena Gökhan'ın kızı! İşte Athena Gökhan'ın kızı!
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Bilecik Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:31
Sabah
05:27
Öğle
13:09
İkindi
17:07
Akşam
20:40
Yatsı
22:28

Bilecik Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Çalışkan Eczanesi
Bozuyuk
Burcu Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yıllardır olmayan bu yıl oldu

Yıllardır olmayan bu yıl oldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.