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Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

02.08.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te park halindeki araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı.

Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İncilipınar Mahallesi’nde meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon ile hırsızlık şüphelisi D.B. yakalandı. Yakalanan ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.


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