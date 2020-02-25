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Park halindeki motosiklet çalındı

SAMSUN HABERLERİ  | 25.02.2020 21:39 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde park halindeki bir motosiklet çalındı.Olay, Çilhane Mahallesi Şehit Ayhan Kalkan Caddesi’nde meydana geldi.

Samsun’un Bafra ilçesinde park halindeki bir motosiklet çalındı.
Olay, Çilhane Mahallesi Şehit Ayhan Kalkan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hale gitmek için evden çıkan Mustafa Akgün, evinin önünde park halinde olan 55 JP 341 plakalı motosikletinin yerinde olamadığını fark etti. Akgül polisi arayarak motosikletinin çalındığını bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri motosikleti çalan hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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