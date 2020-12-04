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Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.12.2020 09:33 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alışveriş merkezinin otoparkında park halinde olan 41 AFT 813 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Otomobilden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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