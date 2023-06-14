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Park içerisinde drift atan sürücüye 33 bin lira ceza

14.06.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te park içerisinde içerisinde trafik ve insan hayatını tehlikeye düşürecek şekilde drift yaparak çevreyi rahatsız eden modifiye araç sürücüsüne 33 bin lira cezai yaptırım uygulandı.

Söz konusu araç ise 60 gün trafikten men edildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar neticesinde, Şehitkamil ilçesi Vadi Park içerisinde trafik ve insan hayatını tehlikeye düşürecek şekilde drift atan modifiye araç sürücüsüne 33 bin 32 lira cezai işlem uygulandı. Sürücünün kullandığı modifiyeli araç ise 60 gün süre ile trafikten men edildi.

Öte yandan çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiye araç kullanan sürücülere yönelik denetimlerde ise 22 araç sürücüsüne toplam 81 bin 606 TL cezai işlem uygulandı.

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