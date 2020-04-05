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Parka götüremediği torunu için ahşaptan salıncak ve kaydırak yaptı

RİZE HABERLERİ  | 05.04.2020 12:11 | Son Güncelleme

Rize'de yaşayan Mustafa Türk, evde sıkılan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle parka götüremediği torunu için atölyesinde yaptığı ahşap salıncak ve kaydırağı evin salonuna kurdu - Türk: "Torunum devamlı parka gitmek istiyordu. Ben de 'dışarı çıkmaması için bir şey yapayım' dedim ve atölyemde ahşaptan salıncak ve kaydırak yapmaya karar verdim. Bunu da evlerinin salonuna kurduk, şimdi orada gönlünce oynuyor"

RİZE (AA) - FİKRET DELAL - Rize'de yaşayan Mustafa Türk, evde canı sıkılan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle parka götüremediği torunu için atölyesinde yaptığı ahşap salıncak ve kaydırağı evin salonuna kurdu.

Güneysu ilçesine bağlı Yeşilköyde ikamet eden marangoz Türk, 2 yaşındaki torunu Hatice Erva için atölyesinde ahşaptan birbirine bitişik kaydırak ve salıncak yaptı.

Kaydırak ve salıncağı aynı apartmanda yaşadığı oğlunun evinin salonuna kuran 58 yaşındaki Türk, torununun mutlulukla oynamasını da keyifle izliyor.

Mustafa Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, torununun sürekli mahalledeki çocuk parkına gitmek istediğini söyledi.

Türk, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yetkililerin uyarıları üzerine sokağa çıkmamaya, özellikle de torunlarını çıkartmamaya özen gösterdiklerini belirtti.

Torununun yaşı küçük olduğu için parka gitme konusunda ısrar ettiğini, buna çözüm bulmak için bir süre düşündüğünü ifade eden Mustafa Türk, "Evimizin alt katında bulunan atölyemde ahşaptan salıncak ve kaydırak yapmaya karar verdim. 2 günde birbirine bitişik ahşap salıncak ve kaydırak yaptım. Bunu da evlerinin salonuna kurduk, şimdi orada gönlünce oynuyor." dedi.

Hem Hatice Elva'nın hem de kendilerine yakın mesafede oturan diğer torunu 3 yaşındaki Nurzade'nin zaman zaman bir araya gelerek salonda adeta parktaymış gibi oynadıklarını söyleyen Türk, "Bu park evde iyi oldu. Çocuklar şimdi dışarıya çıkmak için çok ısrar etmiyorlar." diye konuştu.

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