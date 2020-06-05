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Parklarda çim biçme çalışması

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.06.2020 13:30 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi ilçedeki parkların bakım çalışmaları ile birlikte çim biçme işlerini sürdürüyor.Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda kent genelindeki parklarda rutin park bakım ve çim biçme işlerine devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi ilçedeki parkların bakım çalışmaları ile birlikte çim biçme işlerini sürdürüyor.
Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda kent genelindeki parklarda rutin park bakım ve çim biçme işlerine devam ediyor. Son olarak Batıkent, Hoşnudiye, Şirintepe, Uluönder ve Yeşiltepe mahallelerindeki 25 parkta çalışma yapan ekipler, çimlerin biçilmesi ile birlikte yabani otların temizlik çalışmalarını da gerçekleştirdi. Park Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri halkın keyifle vakit geçirdiği parklarda bakım çalışmalarının aksatılmadan devam edeceğini bildirdi.

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Odunpazari
Yenikent Eczanesi
Odunpazari
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