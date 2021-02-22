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Parkları tahrip edenler kamerayla tespit edilecek

22.02.2021 10:53 | Son Güncelleme:
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Parkları tahrip edenler kamerayla tespit edilecek

Kilis’te parkların güvenliğinin sağlanması ve parklardaki malzemeleri tahrip edenlerin belirlenmesi için kamera sistemi kurulacak.Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, parklardaki banklar, oyun gurupları başta olmak üzere bazı art niyetli kişiler tarafından zarar verildiğini, parklara kamera yerleştireceklerini söyledi.

Kilis’te parkların güvenliğinin sağlanması ve parklardaki malzemeleri tahrip edenlerin belirlenmesi için kamera sistemi kurulacak.
Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, parklardaki banklar, oyun gurupları başta olmak üzere bazı art niyetli kişiler tarafından zarar verildiğini, parklara kamera yerleştireceklerini söyledi. Kilis’teki parklarda bakım ve onarımın devam ettiğini söyleyen Erkmen," Parklara kış bitkilerini ekiyoruz, yeni fidanlar dikiyoruz. Zarar gören veya eskiyen oyun gurupları ile bankların tamirini yapıyoruz. Yeni banklar koyuyoruz. Biz şehrimizdeki parkların bakımını yaparken bazı kendini bilmezler parklarımıza zarar veriyor. En kısa zamanda parklara kamera koyup bu kişilerin yakalanması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Parkları tahrip edenler kamerayla tespit edilecek

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