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Parkomat görevlilerine eğitim semineri

03.02.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Alanya Belediye’ne bağlı parkomat görevlilerine “İletişim ve Beden Dili” semineri verildi.

Alanya Belediye’ne bağlı parkomat görevlilerine “İletişim ve Beden Dili” semineri verildi. Tiyatro Müdürlüğü binasında pandemi kurallarına uyularak düzenlenen seminerde, parkomat görevlileri iletişim ve ben dili başta olmak üzere birçok konuda bilgilendirildi.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Menderes Sivri, Emlak ve İstimlak Müdürü İbrahim Koçak, parkomat görevlileri ve trafikten sorumlu zabıta personelleri katıldı.
Seminerde Kurumsal İletişim Uzmanı, Sosyolog Erkan Durmaz tarafından iletişim nedir, iletişimde engeller, iletişim süreçlerinin önemi, iletişim sorunları, beden dili, iletişim çeşitleri, beden dilinde jest ve mimikler, hitabet sanatı, iletişimde karşılaşılan zorluklar ve çözümleri gibi konular ele alındı. Slaytlar ve görsellerle desteklenen seminerde, katılımcıların soruları yanıtlandı, fikirleri soruldu.
Seminerin ikinci etabında ise Alanya Belediyesi Zabıta Trafik Komiseri Reyhan Aydoğan 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu hakkında bilgi verdi. Aydoğan, parkomat görevlilerini özellikle sinyalizasyon sistemlerinin olduğu alanlara, engelli park yerlerine, okul ve apartman girişlerine park yaptırmamaları konusunda uyardı.

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