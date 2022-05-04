YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Parlayan Yıldızlar" serisinin ilk konseri 9 Mayıs'ta

"Parlayan Yıldızlar" serisinin ilk konseri 9 Mayıs'ta

04.05.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Parlayan Yıldızlar" serisinin ilk konseri 9 Mayıs'ta

İSTANBUL (AA) - İş Sanat'ın "Parlayan Yıldızlar" serisinin ilk konseri 9 Mayıs'ta İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar serisi devam ediyor.

Salgın nedeniyle ara verilen serinin ilk konserinde, Ecmel Neva Bildik ve Doğa Karahan keman performanslarıyla sahneye çıkacak.

Konserin ilk bölümünde genç sanatçı Ecmel Neva Bildik, A. Corelli ve Mozart bestelerinin yanı sıra F. Kreisler, G. Tartini, J. Massenet ve C. Saint-Saens'ın eserlerine yer verecek.

Doğa Karahan ise Ludwig van Beethoven, Bedrich Smetana, Pablo de Sarasate, William Kroll gibi bestecilerin eserleriyle sahnede yer alacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindiKapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindi
İzmir'de eşi tarafından silahla vurulan yabancı uyruklu kadın öldüİzmir'de eşi tarafından silahla vurulan yabancı uyruklu kadın öldü
Ordu'da 50 torunları olan çift, birlikteliklerinin 75. yılında nikah tazelediOrdu'da 50 torunları olan çift, birlikteliklerinin 75. yılında nikah tazeledi

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:12
Sabah
05:52
Öğle
13:06
İkindi
16:58
Akşam
20:10
Yatsı
21:43
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Görenler baba-kız zannetti! “O benim çocuğum değil”

Görenler baba-kız zannetti! “O benim çocuğum değil”

Coachella'da tarzını konuşturdu! Şık festival kombini önerileri

Coachella'da tarzını konuşturdu! Şık festival kombini önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.