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Parma'ya puan silme cezası

İTALYA HABERLERİ  | 23.07.2018 20:46 | Son Güncelleme

Serie A'ya yükselen Parma, bir oyuncusunun şikeye karıştığı gerekçesiyle yeni sezona -5 puanla başlayacak.

Parma'ya puan silme cezası

İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, davaya bakan federal mahkeme, Parma'nın santraforu Emanuele Calaio'nun, İtalya İkinci Ligi 2017-18 sezonunun son haftasında oynadıkları maç öncesi rakip takım Spezia'dan bir oyuncuya şüpheli mesajlar gönderdiğine hükmetti.

Bu karar doğrultusunda Parma'ya, Serie A 2018-19 sezonuna -5 puanla başlama, 36 yaşındaki futbolcu Calaio'ya ise 2 yıl men ve 20 bin avro para cezası verildi.

Parma, geçen sezon İtalya İkinci Ligi'nin son haftasında karşılaştığı Spezia'yı 2-0 yenerek Serie A'ya yükselmişti.

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parma serie a

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