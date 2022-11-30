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Parmağı mutfak aletine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

30.11.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’da parmağı mutfak aletine sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Parmağı mutfak aletine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Çocuk aleti parmağından çıkaran itfaiye erine sarılarak sevincini paylaştı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi Bahçıvan Sokak Ufuk Sitesinde ikamet eden 9 yaşındaki Taylan Seçkin’in parmağı mutfak aletine sıkıştı. Bir türlü sıkışan parmağı aletten çıkaramayan aile durumu Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Eve gelen itfaiye ekipleri mutfak aletini sıkıştığı parmaktan çıkarmaya çalıştığı sırada panik olan ve ağlayan çocuğa moral verdi.

Ekipler ilk olarak yağ dökerek parmağı aletten çıkarmaya çalıştı. Bunda başarılı olamayan ekipler sonrasında keski ve pense yardımıyla aletin deliğini genişleterek parmağı çıkarmayı başardı. Taylan yardımına koşan ve parmağına sıkışan mutfak aletini çıkaran itfaiye erine sarılarak sevincini paylaştı.

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