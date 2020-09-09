YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Parmağını çelik tele sıkıştırdığı ağaçta mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

Parmağını çelik tele sıkıştırdığı ağaçta mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 09.09.2020 11:58 | Son Güncelleme

Parmağını çelik tele sıkıştırdığı ağaçta mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da parmağını çelik tele sıkıştırdığı bahçesindeki erik ağacında mahsur kalan vatandaşa itfaiye ekipleri kurtardı.

Bahçelievler Mahallesi'nde oturan 65 yaşındaki Zeki Türkoğlu, evinin bahçesindeki erik ağacının dalları kırılmasın diye çelik telle birbirine bağlamak istedi.

Ağacın üzerinde çalışırken çelik tellere parmağını sıkıştıran Türkoğlu, cep telefonuyla yakınlarını arayıp yardım istedi.

Bahçeye gelen yakınları ve komşularının çabaları yetersiz kalınca Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Kısa sürede gelerek çelik telleri makasla kesen itfaiye ekipleri, Türkoğlu'nu ağaçtan indirdi.

Parmağına ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan Türkoğlu, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anne-kız bir arada! Anne-kız bir arada!
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
İzmir’de coşkulu 9 Eylül programı
İzmir’de coşkulu 9 Eylül programı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı

Erzincan Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
04:25
Sabah
05:51
Öğle
12:24
İkindi
15:59
Akşam
18:48
Yatsı
20:08

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Özkaya Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Tanoğlu,” Erzincan- Gümüşhane- Trabzon Demiryolunun yatırım programına alınmasını bekliyoruz”
Tanoğlu,” Erzincan- Gümüşhane- Trabzon Demiryolunun yatırım programına alınmasını bekliyoruz”
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Belediye ekipleri Covid-19 önlemleri kapsamında caddeleri dezenfekte etti
Belediye ekipleri Covid-19 önlemleri kapsamında caddeleri dezenfekte etti
Erzincan'da minibüs devrildi: 7 yaralı
Erzincan'da minibüs devrildi: 7 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.