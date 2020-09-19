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Parti içi teşkilatlanmayı hızlandırdılar

BİLECİK HABERLERİ  | 19.09.2020 16:27 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Yeniden Refah Partisi ilçe yönetimi, kurulduğu ilk günden itibaren Genel Başkanları Fatih Erbakan’ın talimatlarıyla parti çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.Geçtiğimiz gün Yeniden Refah Partisi Bozüyük İlçe Başkanı Selçuk Onan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından, Dübekli, Poyra ve Metristepe köyleri ziyaret edilip parti temsilcileri seçilerek rozetleri takıldı.

Parti içi teşkilatlanmayı hızlandırdılar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Yeniden Refah Partisi ilçe yönetimi, kurulduğu ilk günden itibaren Genel Başkanları Fatih Erbakan’ın talimatlarıyla parti çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.
Geçtiğimiz gün Yeniden Refah Partisi Bozüyük İlçe Başkanı Selçuk Onan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından, Dübekli, Poyra ve Metristepe köyleri ziyaret edilip parti temsilcileri seçilerek rozetleri takıldı. İlçe Başkanı Onan başkanlığındaki heyet bu bağlamda Bozüyük’ün köylerindeki parti içi teşkilatlanmayı hızlandırdı. Yapılan görüşmeler doğrultusunda köy temsilcilerine çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar dilendi.

Parti içi teşkilatlanmayı hızlandırdılar

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