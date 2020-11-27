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Partiden partiye koşan Öykü Çelik: 'K.çına kadar mini etek giymiş kızla...'

27.11.2020 17:17 | Son Güncelleme:
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Pandemi sürecinde yasaklara rağmen partiden partiye koşan ve bunla ilgili eleştirilere de ters tepki veren Öykü Çelik yeni açıklamalarıyla olay olacak. Çelik yaptığı açıklamada "K.çına kadar mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?" diyerek şoke etti.

Oyuncu Öykü Çelik, “Sanane Cihanna?” adlı YouTube kanalında Cihan Şensözlü’nün sorularını yanıtladı. Pandemide partiden partiye koşan ve hiçbir önlem almayan ve insanların hayatlarını da tehlikeye atan Çelik şoke eden açıklamalar yaptı.

Parti parti gezen Öykü Çelik'ten olay paylaşım!Parti parti gezen Öykü Çelik'ten olay paylaşım!

Pandemi sürecine rağmen kalabalık bir partiden çıkarken görüntülenen Çelik, “Parti parti gezen bir kız değilim. Ben alkolsüzken de çok eğleniyorum. Yardım yapsaydım bir hafta sonra duyulurdu, ama olay hemen yayıldı. Hayatımda ilk defa üç saat sonra haberim basında yer buldu” dedi.

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'POZİTİF OLMADIĞIMI BİLİYORUM'

Sosyal medyadan aldığı tepkilere de değinen Çelik, “Bana sosyal medyadan, 'Senin yüzünden çocuğum Covid-19 oldu' ve 'partiye bizi de çağırsaydın' diyenler de oldu. Partide 40-50 kişi vardı. Yakın arkadaşlarım için tehlikeli hale geldim. Ben pozitif olmadığımı biliyorum” ifadelerini kullandı.

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'K.ÇINA KADAR ETEK GİYMİŞ...'

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Okul dönemlerinden beri agresif olduğunu belirten Çelik, sözlerine şöyle devam etti: “Okulda 1-2 kişiyi dövmüşlüğüm var. Gitmek istiyordum kızlar bana çantamı vermedi. Ben de çantamı aldım. İnsanların bam telleri var. Muhteşem olmak zorunda değilim. Ben Trabzon Lisesi mezunuyum. Ben Karadenizliyim. K.çına kadar mini etek giymiş okula gitmiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim? 10 senedir de kimseyle kavga etmiyorum.”

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sen tolga karelle sokak ortasında öpüşen kız degilmisin belki o k.çına kadar etekle gezen kız senden daha düzgündür önce gecmisinize bakın sonra başkasını elestirin
yakışmış allah için demi

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