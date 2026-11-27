Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat ve Dilara Aksüyek gibi başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Daha 17 dizisi, pazar akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Her bölümüyle adından söz ettiren dizinin yeni bölümüne Teoman'ın Şebnem'in konuşmalarını duyduğu an damga vuracak. Teoman'ın büyük sırrı öğrenmesi sonra neler yaşanacağı şimdiden merak edildi.

DAHA 17 27. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

“Ben Teoman değilim...” 🌪️ #Daha17 yeni bölümüyle pazar 20.00’de sadece #KanalD’de! 💙 @kanald @pastelfilm https://t.co/HUbHPLoQ9r — Daha 17 (@daha17dizi) November 26, 2026

DAHA 17 27. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kardeşiyle yeni evinde doğum gününü kutlama hayalleri kuran Aras, karşısında Şebnem'i görür. Şebnem'in Aras için korkunç planları vardır!

Annesini asla bırakmayacağına söz veren Teoman, Şebnem'in "Abi" ile konuşmalarını duyar. Peki ona ölen oğlunun adını verdiğini öğrenince Teoman ne tepki verecek?

YORUM YAĞDI

Daha 17 27. bölüm fragmanına sosyal medyada; 'İşte bu çok iyi oldu', 'Teoman'ın, Şebnem'in ağzından öğrenmesi de ayrı bir zevk oldu', 'Gerçeği Şebnem'den duyması harika oldu', 'Bize ters köşe yapma senarist' gibi yorumlar yapıldı.