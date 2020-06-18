Partiye eşiyle giden Ander Herrera: Neymar herkesi gruba ayırdı

Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Neymar'ın verdiği doğum günü partisinin detaylarını takım arkadaşı Ander Herrera açıkladı. Deneyimli orta saha oyuncusu, eşiyle birlikte gittiği partide neler yaşadıklarını televizyon programında anlattı.

Herrera, programın sunucusunun "Neymar’ın doğum günü partilerinde neler oluyor?" soruna, "Neler olmuyordu ki?" şeklinde cevap verdi.

Neymar'ın konukları iki gruba ayırdığını belirten futbolcu, "Partiye eşleriyle gelenler ve bekarlar var. Eşleriyle birlikte olan konuklar üst katta bulunurken, bekarlar iyi vakit geçirebilmek için alt katta bulunuyordu" dedi.

HERRERA'NIN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"İşin doğrusu, Neymar bu tarz partiler yaptığında güzel vakit geçirmeyi amaçlıyor. Ben de bu durum sebebiyle onu tebrik etmiştim. Oraya gittiğimizde eşim alt kata inmeme, hatta tuvalete bile gitmeme izin vermiyordu.

Herrera herkesin beyaz kıyafetler giydiği partiye katılan PSG oyuncularından biriydi. Şubat ayında bir gece kulübünde yapılan partide Neymar 28. yaş gününü kutlamıştı. Herrera partide çekilen fotoğrafları resmi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.



