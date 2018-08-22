Partizan - Beşiktaş maçı hangi kanalda merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 3. ön eleme turunda LASK Linz'i elemiş ve Nordsjaelland’ı eleyen Sırbistan temsilcisi Partizan ile eşleşmişti. Turu geçenin gruplara kalacağı kritik karşılaşmaların ilki Belgrad'ta oynanacak. Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında Partizan karşılaşması ile 31. maçına çıkarak rekorunu yenileyecek. Peki Partizan - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PARTİZAN - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın, Partizan deplasmanında oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında, Slovak hakem Ivan Kruzliak görev alacak. Partizan - Beşiktaş maçı 23 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

PARTİZAN - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Partizan Stadı'nda yapılacak Partizan - Beşiktaş maçı TSİ 21.30'da başlayacak.

PARTİZAN - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Avrupa'daki 209. maçına çıkacak olan Beşiktaş'ın rakibi Sırbistan'ın en köklü takımlarından Partizan. Gruplara kalma mücadelesi verilecek olan ilk maçta Beşiktaş tur için avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Partizan - Beşiktaş maçını Türkiye'den yayınlayacak kanal henüz belli değil. Bu maçı yayınlayacak ulusal kanallar ise şöyle;