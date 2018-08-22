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Partizan - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 22.08.2018 11:17 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Partizan ile Avrupa'daki 209. sınavına çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Sırbistan'ın Partizan takımı, temsilcimiz Beşiktaş'ı ağırlıyor. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda LASK Linz'i eleyerek play-off turuna yükselen Beşiktaş, Nordsjaelland’ı eleyen Sırbistan temsilcisi Partizan ile eşleşmişti. Peki Partizan - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Partizan - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Partizan - Beşiktaş maçı hangi kanalda merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 3. ön eleme turunda LASK Linz'i elemiş ve Nordsjaelland’ı eleyen Sırbistan temsilcisi Partizan ile eşleşmişti. Turu geçenin gruplara kalacağı kritik karşılaşmaların ilki Belgrad'ta oynanacak. Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında Partizan karşılaşması ile 31. maçına çıkarak rekorunu yenileyecek. Peki Partizan - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PARTİZAN - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın, Partizan deplasmanında oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında, Slovak hakem Ivan Kruzliak görev alacak. Partizan - Beşiktaş maçı 23 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

PARTİZAN - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Partizan Stadı'nda yapılacak Partizan - Beşiktaş maçı TSİ 21.30'da başlayacak.

PARTİZAN - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Avrupa'daki 209. maçına çıkacak olan Beşiktaş'ın rakibi Sırbistan'ın en köklü takımlarından Partizan. Gruplara kalma mücadelesi verilecek olan ilk maçta Beşiktaş tur için avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Partizan - Beşiktaş maçını Türkiye'den yayınlayacak kanal henüz belli değil. Bu maçı yayınlayacak ulusal kanallar ise şöyle;

Bosna Hersek - Arena Sport BIH, Arena Sport 1
Hırvatistan - Arena Sport 1
Makedonya - Arena Sport 1 Serbia
Karadağ - Arena Sport 1 Serbia, Arena Sport 1
Sırbistan - Arena Sport 1 Serbia, Arena Sport 1

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DAKİ 209. MAÇI PARTİZAN'LA!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 209. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 208 maçından 80 kez kazandı. 84 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, 44 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 275 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 296 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ REKORUNU YENİLİYOR!

Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 31. Avrupa kupası maçını oynayacak. Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör unvanını elinde bulunduran Güneş, Partizan önünde bu rekorunu 31 müsabakaya yükseltecek.

Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 30 karşılaşmada, 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Şenol Güneş dönemindeki Avrupa kupası maçlarında 51 gol atan Beşiktaş, kalesinde 42 gole engel olamadı.

AVRUPA LİGİ'NDEKİ 107. MAÇ

Beşiktaş, Partizan mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 107. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 106 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 49 galibiyet, 21 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 169 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 127 gol gördü.

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