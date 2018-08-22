Partizan - Beşiktaş maçı hangi kanalda merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 3. ön eleme turunda LASK Linz'i elemiş ve Nordsjaelland’ı eleyen Sırbistan temsilcisi Partizan ile eşleşmişti. Turu geçenin gruplara kalacağı kritik karşılaşmaların ilki Belgrad'ta oynanacak. Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında Partizan karşılaşması ile 31. maçına çıkarak rekorunu yenileyecek. Peki Partizan - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş'ın, Partizan deplasmanında oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında, Slovak hakem Ivan Kruzliak görev alacak. Partizan - Beşiktaş maçı 23 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Partizan Stadı'nda yapılacak Partizan - Beşiktaş maçı TSİ 21.30'da başlayacak.
Avrupa'daki 209. maçına çıkacak olan Beşiktaş'ın rakibi Sırbistan'ın en köklü takımlarından Partizan. Gruplara kalma mücadelesi verilecek olan ilk maçta Beşiktaş tur için avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Partizan - Beşiktaş maçını Türkiye'den yayınlayacak kanal henüz belli değil. Bu maçı yayınlayacak ulusal kanallar ise şöyle;
Bosna Hersek - Arena Sport BIH, Arena Sport 1
Hırvatistan - Arena Sport 1
Makedonya - Arena Sport 1 Serbia
Karadağ - Arena Sport 1 Serbia, Arena Sport 1
Sırbistan - Arena Sport 1 Serbia, Arena Sport 1
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 209. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 208 maçından 80 kez kazandı. 84 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, 44 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 275 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 296 gol gördü.
ŞENOL GÜNEŞ REKORUNU YENİLİYOR!
Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 31. Avrupa kupası maçını oynayacak. Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör unvanını elinde bulunduran Güneş, Partizan önünde bu rekorunu 31 müsabakaya yükseltecek.
Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 30 karşılaşmada, 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Şenol Güneş dönemindeki Avrupa kupası maçlarında 51 gol atan Beşiktaş, kalesinde 42 gole engel olamadı.
AVRUPA LİGİ'NDEKİ 107. MAÇ
Beşiktaş, Partizan mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 107. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 106 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 49 galibiyet, 21 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı.
Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 169 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 127 gol gördü.
Laura Merrin güzelliğiyle büyülüyor
Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi
Beşiktaş Vagner Love için Göztepe ile anlaştı
Galatasaray, Feghouli için Al Hilal takımıyla pazarlık halinde!
Şansal Büyüka: Negredo Al Nassr'a transfer oluyor!
Al Nassr Kulübü Fenerbahçe'den Giuliano ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!
Galatasaray - Göztepe maçını Malene Pedersen de tribünden takip etti!
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'den Mesut Özil itirafı
Milan'ın yeni transferi Ivan Strinic kalbindeki rahatsızlıktan dolayı futbola ara verecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum