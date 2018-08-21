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Partizan - Beşiktaş maçını Ivan Kruzliak yönetecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.08.2018 22:32 | Son Güncelleme

Partizan - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu. Beşiktaş'ın Partizan ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

Partizan - Beşiktaş maçını Ivan Kruzliak yönetecek

UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda LASK Linz'i saf dışı bırakarak play-off turuna yükselen ve Sırbistan'ın Partizan takımı ile eşleşen Beşiktaş, perşembe günü TSİ 21.30'da deplasmanda Sırp takımı ile karşı karşıya gelecek.

Partizan Stadyumu'nda oynanacak maçta Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak düdük çalacak.

Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş partizan Ivan Kruzliak

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