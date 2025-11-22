SPOR

Partizan-Fenerbahçe Beko maçında skandal! Sırp taraftarlar yine rahat durmadı, açtıkları pankart olay oldu

Euroleague’de oynanan Partizan–Fenerbahçe Beko karşılaşmasında Sırp taraftar grubu Grobari büyük bir skandala imza attı. Tribünlerde, Miloş Obiliç’in Osmanlı Padişahı 1. Murad’ı öldürdüğü söylenen anı gösteren bir pankart sergilenirken, Türkleri hedef alan ırkçı ve kışkırtıcı tezahüratlar yapıldı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaştığı maçta ev sahibi ekip taraftarlarının açtığı "Türklerle savaşmak gerekir" pankartı olay olmuştu.

"TÜRKLERLE SAVAŞMAK GEREKİR"

Kulübün medya sorumlusu Vaclav Hanzlik, "Türklerle savaşmak gerekir" pankartıyla ilgili yaptığı savunmada "Bu birebir 'Aslan Asker Şvayk' kitabından bir alıntıdır. Türk ile savaş olmalı dediğinde Türk'e karşı değil Türk ile savaş demektir. Aslında esprili bir yaklaşım savaş anlamı içermiyor. Bu, kitaptan bir alıntıdır. Üzerinde çok durmamak gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmuştı.

UEFA'DAN KOMİK CEZA

UEFA ise Viktoria Plzen taraftarlarının ırkçı ve/veya ayrımcı davranışları nedeniyle kulübe 15 bin euro para cezası verilmesine ve ev sahibi olarak oynayacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakasında stadının bir bölümünün kısmen kapatılmasına karar verdi. Söz konusu stadyumun bir bölümünün kapatılması kararı ise 2 yıllık gözetim süresi verilerek askıya alındı.

BİR SKANDAL DAHA

Tüm bu yaşananların ardından Sırp taraftarlar bu kez EuroLeague'de oynanan Partizan-Fenerbahçe Beko maçında bir skandala daha imza attı. Sırbistan ekibi Partizan’ın aşırı sağcı taraftar grubu Grobari, Fenerbahçe Beko maçının başında skandal bir pankart açıp marş söyledi.

OSMANLI PADİŞAHINI TASVİR ETTİLER

Sırp taraftarların açtığı pankartta 1. Kosova savaşında Osmanlı Padişahı 1. Murad’ı hançerleyerek öldürdüğü söylenen Sırp asilzade Miloş Obiliç’in bulunduğu görüldü.

Açılan pankartta Miloş’un 1. Murad’ı hançerlediği söylenen sahnenin tasviri yer alırken, Grobari üyeleri pankartı açtıktan sonra, Kızılyıldız ve Partizan tribünlerinin Türk takımlarıyla karşılaşmalarında söylediği besteyi söyledi. Bestede, “Her Türk bilir, Sırp oğlu Obiliç'in Sultan Murat'ı nasıl hançerlediğini” ifadelerinin yer alması büyük tepki çekti.

TEMSİLCİMİZ SAHADA YANIT VERDİ

Karşılaşmada kazanan ise 99-87'lik skorla temsilcimiz Fenerbahçe Beko oldu.

İŞTE O ANLAR...

