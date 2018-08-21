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Partizanlı futbolcu Smiljanic: Beşiktaş'ın büyüklüğünün bilincindeyiz

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.08.2018 11:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Partizan'da forma giyen Milan Smiljanic, rakiplerinin favori olduğunu, ancak favori ekiplerle başa çıkmayı bildiklerini ifade etti.

Partizanlı futbolcu Smiljanic: Beşiktaş'ın büyüklüğünün bilincindeyiz

Bir dönem Gençlerbirliği forması da giyen Milan Smiljanic, 23 Ağustos Perşembe günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak ilk maç öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Beşiktaş'ın büyüklüğünün bilincinde olduklarını kaydeden Smiljanic, "Partizan büyük maçlarda favori ekiplerle başa çıkmayı biliyor" dedi.

31 yaşındaki Sırp futbolcu, Beşiktaş'ın çok kaliteli isimleri bünyesinde barındıran, büyük bütçeli bir takım olduğunun altını çizerek, siyah-beyazlıların ilk dakikadan itibaren gol arayarak grup aşamasına kalmayı ilk maçta garantilemek isteyeceğini söyledi. Maçın tamamında ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini dile getiren Smiljanic, Beşiktaş'ın favori olduğu noktasında ikilem olmadığını vurguladı.

Smiljanic, favori Beşiktaş olsa da teslim olmayacalarını ve turu geçip herkesi sevindirmek istediklerini belirterek, "UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak bizim için çok önemli. Şansın da yanımızda olmasını umuyorum. Bizim Beşiktaş kadar bütçemiz yok. Biz bu maçlardan kazandıklarımız ve sattığımız oyuncularla geçiniyoruz. Bu nedenle turu geçmek her anlamda çok önemli." diye konuştu.

"Taraftarlar sahadaki 12. oyuncumuz"

Taraftar desteğinin kendileri için önemine de işaret eden Smiljanic, perşembe günü tribünlerin tamamen dolmasını ve taraftarların maçtan keyif almasını diledi.

Smiljanic, Partizan taraftarlarının nasıl bir atmosfer oluşturabileceğinin herkes tarafından iyi bilindiğini vurgulayarak, "Onlar bizim sahadaki 12. oyuncumuz. Böyle maçlarda bizim için çok önemliler. Onların tezahüratları, alkışları ve desteği, artık yapamayacağımızı düşündüğümüzde dahi son atom gücümüze kadar mücadele etmemizi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Sırp futbolcu, maça gelecek tüm taraftarlara fair-play kuralları çerçevesinde takımlarını desteklemeleri çağrısında bulunarak, futbolcular olarak kendilerinin de son nefeslerine kadar sahada mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Partizan ile Beşiktaş arasındaki ilk maç 23 Ağustos'ta Belgrad'daki Partizan Stadı'nda, rövanş ise 30 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş partizan Milan Smiljanic UEFA Avrupa Ligi

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