PAS Lamia, Konyaspor'u UEFA'ya şikayet ediyor

Konyaspor'un Brezilyalı yeni santrforu Rogerio Thuram ile ilgili başı dertte...
28 yaşındaki oyuncunun eski kulübü PAS Lamia, oyuncunun 125 bin Euro sözleşme fesih bedeli ödenmeden Konyaspor forması giydiğini iddia ederek, Konyaspor'u UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.
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