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  4. PAS Lamia, Konyaspor'u UEFA'ya şikayet ediyor

PAS Lamia, Konyaspor'u UEFA'ya şikayet ediyor

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 12.01.2020 17:56 | Son Güncelleme

Konyaspor'un başı dertte... Yeni transferi Rogerio Thuram'ın eski takımı PAS Lamia, Konyaspor'u transferde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle UEFA’ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

PAS Lamia, Konyaspor'u UEFA'ya şikayet ediyor

Konyaspor'un Brezilyalı yeni santrforu Rogerio Thuram ile ilgili başı dertte...

28 yaşındaki oyuncunun eski kulübü PAS Lamia, oyuncunun 125 bin Euro sözleşme fesih bedeli ödenmeden Konyaspor forması giydiğini iddia ederek, Konyaspor'u UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
konyaspor PAS Lamia Rogerio Thuram

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