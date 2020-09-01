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Paşa Caddesini yeni görünümüyle trafiğe açıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından asfaltlanarak yenilenen Yenişehir Mahallesi Paşa Caddesi, araç trafiğine açıldı.İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi Paşa Caddesi’nin deforme olan ve araç sürücüleri için sıkıntı oluşturan yolu baştan sona yeniledi.

İzmit Belediyesi tarafından asfaltlanarak yenilenen Yenişehir Mahallesi Paşa Caddesi, araç trafiğine açıldı.
İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi Paşa Caddesi’nin deforme olan ve araç sürücüleri için sıkıntı oluşturan yolu baştan sona yeniledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ile 700 metre uzunluğundaki yola bin 400 ton asfalt serilerek yenilendi. Çalışmaların başladığı andan itibaren araç trafiğine kapalı olan Paşa Caddesi, 10 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan asfalt yenileme çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Mahalle sakinleri ve sürücüler, çalışma için belediye ekiplerine teşekkür etti.

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