Paşa Lokumu Tarifi: Yumuş Yumuş Lezzet

Süt beyazı yapısı ve ağızda bıraktığı tatlı his ile paşa lokumu sofraların arananlarından. Paşa lokumu tatlısı tarifi ile misafirlerinizin yüzünde tatlı bir tebessüm oluşturabilirsiniz. Yapımı kolay ve bir o kadar da lezzetli olan paşa lokumu nasıl yapılır adım adım sizler için derledik.

Paşa Lokumu Malzemeleri

1 Litre Süt

1,5 Su Bardağı Şeker (İsteğe göre azaltabilirsiniz.)

1 Su Bardağı Un

1 Yemek Kaşığı Tereyağ

1 Paket Vanilya

Krem Şanti

1 Su Bardağı Soğuk Süt

1 Su Bardağı Ceviz ya da Fındık

Hindistan Cevizi

İsteğe Göre Muz

Paşa Lokumunun Yapılışı

Paşa lokumunun yapmaya başlamadan hemen önce kare fırın tepsisinin bütün her yerini hindistan cevizi ile güzelce kapatın.

Sonrasında ise muhallebisini hazırlamak için tereyağını eklemeden, süt, un, şeker, vanilyayı pişirin.

Pişmeye yakın tereyağını ekleyin. Gözenekler oluştuktan sonra ocaktan alıp mikser yardımı ile çırpın.

Ağır şekilde hindistan cevizi serptiğiniz tepsiye dökün.

Tepsiyi soğumaya bırakın.

Tepsi soğurken 1 su bardağı soğuk sütünüz ile krem şantiyi hazırlayın.

Soğuyan muhallebinin üstüne krem şantiyi hafifce yayın.

Bu haliyle buzdolabına koyarak yaklaşık 2 saat dinlendirin. Daha sonra aralarına ceviz fındık ve muz koyarak sarın. Ve paşa lokumu hazır, afiyet olsun.