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Paşa Lokumu Tarifi: Yumuş Yumuş Lezzet

Ali Gövel Ali Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sadece görüntüsü bile içinizi yumuşatan muhallebi ile hazırlanan paşa lokumunu evde hazırlamak çok kolay. Paşa lokumu tarifi hem pratik hem de kalorisi daha ideal olduğu için sıkça tercih ediliyor. Üstelik paşa lokumu tatlısının bir porsiyonu ortalama 350 kalori içeriyor!

Paşa Lokumu Tarifi: Yumuş Yumuş Lezzet

Süt beyazı yapısı ve ağızda bıraktığı tatlı his ile paşa lokumu sofraların arananlarından. Paşa lokumu tatlısı tarifi ile misafirlerinizin yüzünde tatlı bir tebessüm oluşturabilirsiniz. Yapımı kolay ve bir o kadar da lezzetli olan paşa lokumu nasıl yapılır adım adım sizler için derledik.

Paşa Lokumu Malzemeleri

1 Litre Süt
1,5 Su Bardağı Şeker (İsteğe göre azaltabilirsiniz.)
1 Su Bardağı Un
1 Yemek Kaşığı Tereyağ
1 Paket Vanilya
Krem Şanti
1 Su Bardağı Soğuk Süt
1 Su Bardağı Ceviz ya da Fındık
Hindistan Cevizi
İsteğe Göre Muz

Paşa Lokumunun Yapılışı

Paşa lokumunun yapmaya başlamadan hemen önce kare fırın tepsisinin bütün her yerini hindistan cevizi ile güzelce kapatın.
Sonrasında ise muhallebisini hazırlamak için tereyağını eklemeden, süt, un, şeker, vanilyayı pişirin.
Pişmeye yakın tereyağını ekleyin. Gözenekler oluştuktan sonra ocaktan alıp mikser yardımı ile çırpın.
Ağır şekilde hindistan cevizi serptiğiniz tepsiye dökün.
Tepsiyi soğumaya bırakın.
Tepsi soğurken 1 su bardağı soğuk sütünüz ile krem şantiyi hazırlayın.
Soğuyan muhallebinin üstüne krem şantiyi hafifce yayın.
Bu haliyle buzdolabına koyarak yaklaşık 2 saat dinlendirin. Daha sonra aralarına ceviz fındık ve muz koyarak sarın. Ve paşa lokumu hazır, afiyet olsun.

Paşa Lokumunun Lezzetini Katlayacak İpuçları

Paşa lokumu yaparken muhallebisi için 3 yemek kaşığı kadar kakao ilave ederek lezzeti derinleştirebilirsiniz. Paşa lokumunu yeterince dinlendirmezseniz şekil almaz ve göz zevkinizi okşamaz. Muhallebisini yaparken tereyağı yerine margarin de tercih edebilirsiniz. Muhallebiyi çok iyi çırparak pürüzsüz bir kıvam yakalayabilirsiniz. Muhallebi çok kalın olmamalı ki sararken size zorluk çıkarmasın, incecik bir katman haline getirdiğinizde, nasıl da kolay sardığınızı göreceksiniz. Krem şantiyi muhallebiye eklerken, muhallebinin soğumuş olduğundan emin olmalısınız, böylece krem şantiyi eritmeden tam ayarında bir tatlı tutturabileceksiniz. İşin püf noktalarından biri de tatlınızı buzdolabında uzun süre dinlendirmeniz. Dinlendikçe lezzeti bir o kadar yoğun olacaktır!

Paşa Lokumu Çeşitleri

Paşa lokumunu yaparken değişikliğe gitmeniz yeni bir paşa lokumu çeşidi ortaya çıkarabilir. İrmikli paşa lokumu, kadayıflı paşa lokumu, kakaolu paşa lokumu, fincanda paşa lokumu ve kokoş paşa lokumu gibi Malzemelerin neredeyse çoğu aynı olan bu paşa lokumları yapımında değiştireceğiniz birkaç adımla ortaya çıkacaktır. Paşa lokumunu yaparken muhallebisine kakao ekleyerek kakaolu paşa lokumu yapabilirsiniz. Tepsiye hindistan cevizi yerine kadayıf ekleyerek kadayıflı paşa lokumu yapabilirsiniz. Tatlınızı tamamen fincanda yaparak fincanda paşa lokumu yapabilirsiniz. Rulo haline getirmeyip daireler şeklinde yaparak kokoş paşa tatlısı elde edebilirsiniz. İsteğinize ve zevklerinize göre değiştirdiğiniz her adım, size özel bir paşa tatlısı haline gelecektir. Hayal gücünüzü kullanarak içine ekleyeceğiniz malzemeleri de çeşitlendirebilirsiniz. Örneğin üstüne portakal kabuğu rendeleyerek tatlı dengesini koruyan bir paşa lokumu elde edebilirsiniz. Tatlınızın içine minik dilimler halinde çilek ekleyerek evdeki çilek tutkunlarını da mest edebilirsiniz. Tercih tamamen sizin hayal gücünüze ve damak tadınıza kalmış!

Yanında İçmelik Limonata

Paşa lokumunun ağızda bıraktığı dokunun ardından ağzınızı serinletecek ev yapımı limonata harika bir seçim olabilir! Pratik ve katkı maddesi olmadan ikram edebileceğiniz ev yapımı limonata, paşa lokumunun yanında da çok iyi gidecektir.

Ev Yapımı Limonata İçin Malzemeler
10 Adet Limon
1,5 Su Bardağı Kadar Toz Şeker
5 Su Bardağı Soğuk Su
Yarım Demet Nane
2 Su Bardağı Buz

Ev Yapımı Limonata Nasıl Yapılır?

Bol su ile yıkadığınız limonların hepsini rendenin kalın tarafı ile kabukları alacak şekilde rendeleyin. Beyaz kısımların kalmasına dikkat edin.
Rendelediğiniz limonlardan 4 tanesini iki bölerek suyunu kabukları aldığınız kaseye sıkın. Kalan limonları küçük küçük parçalar şeklinde dilimleyin.
Toz şekeri ve limon sıktığınız limon suyunu iyice karıştırın.
Rendelenmiş limon kabuklarını, limon parçalarını ve naneyi ekledikten sonra şeker tamamen eriyene kadar yoğurun.
Özünü çıkarmak için katı malzemeleri süzgeç yardımı ile kaseye iyice süzün.
5 su bardağı içme suyunu ekledikten sonra hazırladığınız limonatayı buzdolabında soğutun.
2 su bardağı buz ilavesi ile karıştırdıktan sonra keyifle içebilirsiniz. Afiyet olsun.

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