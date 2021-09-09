Paşabahçe Mağazaları'nın mobil uygulaması müşterilere kolaylık sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Paşabahçe Mağazaları, Erenköy’deki ilk deneyim mağazasında devreye aldığı mobil uygulaması ile müşterilerine alışverişlerinde kolaylık sunuyor.

Paşabahçe Mağazaları'ndan yapılan açıklamaya göre, markanın, Türkiye’deki mağazacılık anlayışına yeni bir soluk getiren ve dijital yeniliklerle geliştirilen Erenköy deneyim mağazası için tasarlanan mobil uygulaması sayesinde müşteriler, ürünler ve koleksiyonlar arasında kolaylıkla seçim yapabiliyor, aranılan ürünün mağazada nerede olduğunu kolayca bulabiliyor ve satın alma sürecini mobil cihazları üzerinden QR kod okutarak elinde hiçbir ürün veya sepet taşımadan kasaya giderek tamamlayabiliyor.

Hediye Bulma Sihirbazı ise hediye seçmekte zorluk çekenlere kolaylık sağlıyor. Bu uygulama sayesinde cinsiyet, hobi, kişisel zevk ve bütçe gibi detaylar doğrultusunda en uygun hediye seçeneklerini belirlemek mümkün hale geliyor.

Müşteriler uygulama sayesinde istek listesi hazırlayabiliyor, arzu edilen ürünleri istek listesine ekleyebiliyor ya da listeyi sevdikleriyle paylaşabiliyor.

Paşabahçe Mağazaları müşterilerinin yoğun ilgi gösterdiği mobil uygulamayı bugüne kadar 35 binin üzerinde kullanıcı deneyimledi.

