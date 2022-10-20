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Passo, görme engelli kullanıcıları için BlindLook platformu ile iş birliği yaptı

20.10.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görme engellilerin, sesli komut teknolojileriyle Passo platformunu özgürce kullanabilmesi sağlanıyor

İSTANBUL (AA) - Passo, sektöründe bir ilke imza atarak markalar ve görme engelliler için özgürlük teknolojileri geliştiren BlindLook platformu ile iş birliği yaptı.

Aktif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Passo, Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir iş birliğine imza attı.

BlindLook platformu tarafından geliştirilen ve görme engelsiz markaların sunduğu kapsayıcı hizmeti belgeleyen global sertifika Eyebrand'e sahip olan Passo, artık engelsiz bir biletleme deneyimi sunuyor. Bu gelişmeyle görme engellilerin, sesli komut teknolojileriyle Passo platformunu özgürce kullanabilmesi sağlanıyor.

- "Projemizle artık hem mobil uygulamamız hem de web sitemiz görme engelliler için hizmet verebilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen E-Kent Genel Müdürü Atıl Aykar, spor ve eğlence platformu olarak görme engelsiz marka olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"10 milyonu aşkın kullanıcısı olan Passo'nun görme engelli bireyler için de kolayca erişilebilir olması bizim için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, eşit ve engelsiz bir dünya inşa etmek amacıyla çalışan BlindLook ile iş birliği yaptık ve ‘Eyebrand’ yani ‘Görme Engelsiz Marka’ olduk. Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü gibi anlamlı bir tarihte hayata geçirdiğimiz projemizle artık hem mobil uygulamamız hem de web sitemiz görme engelliler için hizmet verebilecek."

Aktif Bank Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu da Passo markası ile kültürel, sosyal ve sportif etkinliklere erişim sağladıklarını aktararak, "Lider biletleme markası Passo ile ulaştığımız milyonlarca müşterimizi hayata katmak, sosyal ve kültürel yaşamlarına anahtar olmak en temel hedeflerimizden. Görme engelsiz marka olarak, Blindlook ile yaptığımız iş birliği ile görme engelli bireyler için de markamızı engelsiz kıldık ve etkinliklere erişimlerini pürüzsüz bir deneyime dönüştürdük. Engelsiz markaların her geçen gün artmasını ve mükemmel müşteri deneyiminin engel tanımaksızın tüm bireyler için yayılmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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