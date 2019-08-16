SPOR

Passolig'de Galatasaray zirvede

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.08.2019 14:58 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla başlayacakken, en fazla Passolig karta Galatasaray taraftarı sahip. Sarı-kırmızılılar, toplamda 964 bin 331 kartla zirvede yer alırken, ikinci sırada 896 bin 730 ile Fenerbahçe yer alıyor.

Passolig'de Galatasaray zirvede

Süper Lig Cemil Usta sezonunda heyecan bu hafta başlıyor. Takımlar, ligde 34 hafta boyunca toplamda 306 karşılaşmaya çıkacak. Bunun yanında Avrupa sahnesini de göz önüne aldığımızda futbolseverleri dolu dolu bir sezon bekliyor.

Bu heyecanı yerinde yaşayabilmek için gerekli olan Passolig kartına en fazla ilgi gösteren taraftar ise Galatasaraylılar oldu. Kulüplerin sattığı toplam Passolig sayısında sarı-kırmızılılar, 964 bin 331 bilet ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe 896 bin 730, üçüncü sıradaki Beşiktaş ise 753 bin 172 elektronik bilet satışı gerçekleştirildi.

Süper Lig'in yeni takımlarından Yukatel Denizlispor'un taraftarları 43 bin 498, Gazişehir Gazintep'in 36 bin 8, Gençlerbirliği'nin ise 20 bin 163 kart alarak takımlarına destek oldu.

Ligde en az Passolig'e sahip olan ekip ise 16 bin 272 ile Kasımpaşa olarak yer alıyor.

Süper Lig’de yer alan takımların sattığı Passolig sayısı şu şekilde:

Galatasaray: 964 bin 331
Fenerbahçe: 896 bin 730
Beşiktaş: 753 bin 172
Trabzonspor: 270 bin 735
Atiker Konyaspor: 139 bin 182
Antalyaspor: 104 bin 661
Yeni Malatyaspor: 69 bin 747
Kayserispor: 66 bin 682
Göztepe: 66 bin 383
Demir Grup Sivasspor: 58 bin 216
Medipol Başakşehir: 52 bin 122
Yukatel Denizlispor: 43 bin 498
Çaykur Rizespor: 42 bin 962
MKE Ankaragücü: 41 bin 596
Aytemiz Alanyaspor: 37 bin 991
Gazişehir Gaziantep: 36 bin 008
Gençlerbirliği: 20 bin 163
Kasımpaşa: 16 bin 272

İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandıİstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı
Yeni Malatya'dan Avrupa'ya vedaYeni Malatya'dan Avrupa'ya veda
Göztepe-Antalya maçının saati değiştiGöztepe-Antalya maçının saati değişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
passolig Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Resmi Balotelli açıklaması

Resmi Balotelli açıklaması

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Fransa'dan G.Saray'a Falcao müjdesi

Fransa'dan G.Saray'a Falcao müjdesi

TFF resmen duyurdu! Puan silme cezası

TFF resmen duyurdu! Puan silme cezası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Beşiktaş, Kocaeli'yi gole boğdu

Beşiktaş, Kocaeli'yi gole boğdu

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Passolig'de Galatasaray zirvede

Passolig'de Galatasaray zirvede

Yeni Malatyaspor 1 - 0 Partizan

Yeni Malatya'dan Avrupa'ya veda

Göztepe-Antalyaspor maçının saati değişti

Göztepe-Antalya maçının saati değişti

Olcay Şahan resmen Denizlispor'da

İşte Olcay Şahan'ın yeni takımı

Olcay Şahan Denizlispor'da

Olcay Şahan Denizlispor'da

Yukatel Denizlispor Olcay Şahan ile anlaşma sağladı!

Olcay imzayı atıyor! Anlaşma tamam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.