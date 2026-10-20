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Pastırma sıcaklarına ara! Sağanak geri geliyor: Uzman isim saat vererek uyardı

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul’da cuma gününden itibaren yeniden yağış beklendiğini duyurdu. Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege’de kuvvetli yağışların sel ve su baskını riskini artırabileceğini belirten Tek, hafta sonu için uyarıda bulundu. Tek'in değerlendirmelerine göre 26 Ekim'den itibaren ise pastırma sıcakları hissedilecek.

Pastırma sıcaklarına ara! Sağanak geri geliyor: Uzman isim saat vererek uyardı
Nilgün Arabacı

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul’da cuma gününden itibaren yeniden yağış beklendiğini duyurdu. Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege’de kuvvetli yağışların sel ve su baskını riskini artırabileceğini belirten Tek, hafta sonu için uyarıda bulundu.

İstanbul’da geçtiğimiz haftanın soğuk ve yağışlı havasının ardından kısa süreli sakinlik yaşanıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek’in yaptığı değerlendirmeye göre, kentte salı, çarşamba ve perşembe günleri yağış beklenmezken cuma gününden itibaren Orta Akdeniz kaynaklı yeni bir sistem etkili olacak.

ÇANAKKALE, BALIKESİR VE EDİRNE'YE DİKKAT

Adil Tek, A Haber'de yaptığı değerlendirmede yeni sistemin özellikle Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege’de kuvvetli yağışlara neden olabileceğini belirtti. Çanakkale, Balıkesir ve Edirne çevrelerinde sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

İstanbul’da ise cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen yağışların hafta sonunda da sürmesi öngörülüyor. Tek, yağış miktarının metrekareye 30-40 kilograma ulaşabileceğini, ancak İstanbul’da sistemin batı kesimlere kıyasla etkisini kaybedeceğini ifade etti.

PASTIRMA YAZI BEKLENİYOR

Sıcaklık tahminlerine de değinen Tek, ekim ayının son günlerinde özellikle batı bölgelerinde sıcaklıkların yükselerek pastırma yazı etkisinin hissedilebileceğini söyledi.

26 Ekim tarihine dikkat çeken Tek, "Bu hafta aslında biraz daha mevsim normalleri altı değerlerde yurt genelindeki sıcaklıklar. Özellikle 26'sından sonraki haftada yurdun batısında sıcaklık değerleri artmaya başlıyor. Biraz o pastırma yazını hafif hissedeceğiz gibi gözüküyor. Ancak yağışlar yine tekrar yüzünü gösterecek ve özellikle de kasım ayı içerisinde yine bol bol yağışlı günleri göreceğiz. Sıcaklıklar biraz daha mevsim normalleri değerlerde kalacak" dedi.

Kasım ayında ise yağışlı günlerin yeniden artması, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

ZİRVELERE KAR BEKLENTİSİ

Uzman isim ayrıca cuma gününden sonra sıcaklıkların düşmesiyle Uludağ, Kartepe ve Kartalkaya gibi yüksek rakımlı bölgelerde yeniden kar yağışı görülebileceğini belirtti.

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sağanak
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