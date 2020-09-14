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Pastore'nin menajerinden Galatasaray açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.09.2020 14:58 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın orta saha takviyesi için Romalı Javier Pastore'yi gündemine aldığı iddia edilirken oyuncunun menajerinden yalanlama var.

Pastore'nin menajerinden Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın orta saha takviyesi için Romalı Javier Pastore'yi gündemine aldığı iddia edilirken oyuncunun menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Arjantinli yıldızın menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği ve kısa süre içerisinde anlaşmanın sağlanacağı iddia edilmişti.

Bu durumu kesin bir dille yalanlayan Pastore'nin menajeri Marcelo Simonian; "Kesinlikle böyle bir şey yok. Galatasaray'dan teklif almadık. ABD ve Katar iddiaları da gerçek değil. Bunların hiçbiri gerçek değil" sözlerini kullandı

Öte yandan kalça ameliyatı sonrasında rehabilitasyon dönemi geçiren Pastore'nin Ekim ayı sonunda Roma'ya döneceği bildirildi.

JAVIER PASTORE'NİN PERFORMANSI

Javier Pastore ise geçen sezon Roma'da 15 maça çıkmış ve 1 asist üretebilmişti. 2018'de PSG'den 25 milyon euroya alınan 31 yaşındaki oyuncu yıllık 4.5 milyon euro kazanırken, Roma kariyerinde 32 maçta 4 gol, 3 asistle oynadı. (Sporx)

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