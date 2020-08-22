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Patara Antik Kenti'nden senfonik ezgiler yükselecek

ANKARA HABERLERİ  | 22.08.2020 11:41 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Patara Antik Kenti’nin tarihi atmosferinde düzenlenecek "Patara Yılı Konseri"nde dünyaca ünlü DJ Burak Yeter ile La Casa De Papel dizisinin müziğini seslendiren Cecilia Krull 27 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşacak - 2020 yılının "Patara Yılı" ilan edilmesi sonrasında, antik kentte bu yıl içerisinde yapılan restorasyonun ardından düzenlenecek ilk konser olacak

Uygarlıklar beşiği Anadolu’nun eşsiz güzelliklerinden Patara Antik Kenti’nin tarihi atmosferinde düzenlenecek "Patara Yılı Konseri"nde senfonik ezgiler yükselecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası şefi Oğuzhan Kavruk yönetimindeki dünya müziklerinden örneklerin senfoni orkestrası eşliğinde icra edileceği "Patara Yılı Konseri"nde dünyaca ünlü DJ Burak Yeter ile La Casa De Papel dizisinin müziğini seslendiren Cecilia Krull sahne alacak.

Rus sanatçı Siniahrybava Tatsiana ile Hollandalı söz yazarı, yapımcı ve vokalist Allan Eshuijs'un da müzikseverlerin karşısında olacağı konser, 27 Ağustos akşamı saat 20.30’da gerçekleştirilecek.

Patara Antik Kenti'nde düzenlenecek konserin biletlerine ve etkinliğe ilişkin ayrıntılara "Sanat Cepte" ile "Biletinial" uygulamalarından ulaşılabiliyor.

- Restorasyon sonrası ilk konser

Antik Dönemde Likya Birliği’nin başkentliğini üstlenen Patara, şehir kapısından suyollarına, tiyatrosundan meclis binasına pek çok önemli kültür varlığına sahip bir antik şehir.

Doğal güzelliği ile hayranlık uyandıran kentin önemli unsurlarından Patara Antik Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen güçlendirme, sahne temizliği, kazı çalışmaları, çeşitli restorasyon ve konservasyonlar ile çevre düzenlemeleri sonrasında alan etkinliklere hazır hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının "Patara Yılı" ilan edilmesi sonrasında, antik kentte bu yıl içerisinde yapılan restorasyonun ardından düzenlenecek ilk konser olacak.

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