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Patates hırsızı kamerada

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 21.05.2020 16:21 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda semt pazarında yaşanan patates hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgilere göre olay Cemaliye mahallesinde yer alan kapalı Pazar yerinde meydana geldi.

Patates hırsızı kamerada

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda semt pazarında yaşanan patates hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay Cemaliye mahallesinde yer alan kapalı Pazar yerinde meydana geldi. Pazar yerinde satışa sunulmak üzere beklenen patates çuvallarının bulunduğu alana yanaşan otomobilden inen bir kişi üzeri branda tezgah ve kasalarla kapalı yerde bulunan patates çuvallarından ikisini otomobilinin bagajına yükledi. Daha sonra tezgah ve kasaları aynı şekline geri getiren hırsızlık şüphelisini semt pazarında satış için bekletilen tezgahlardan birinden daha benzer şekilde patates çuvalları alarak ayrıldığı kaydedildi. Görüntülere yansıyan araç plakası ve şahıs eşkâlini belirleyen polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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