Usta şeflere taş çıkarmanızı sağlayacak patatesle yapılan 3 lezzetli garnitür tarifi

Patates tüm dünya mutfağında yer edinmeyi başaran ender gıdalardan. Birçok lezzetli tarifte yer alan patates, bolca üretilmesi ve ucuz fiyatıyla tezgahların en çok rağbet gören sebzelerinden biri. Çoğu zaman sofraların başrolü olarak servis edilen patates, yer yer yan rolde de yer alabiliyor. İşte patatesin garnitür olarak yan rolde yer aldığı 3 enfes tarif!

BAHARATLI PATATES GARNİTÜR TARİFİ

MALZEMELER

4-5 adet patates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, kekik, kimyon, pul biber ve nane

HAZIRLANIŞI

Öncelikle patatesleri haşlıyoruz. Daha sonra kabuklarını soyarak iri küpler halinde doğruyoruz.

Daha sonra tavada kızdırdığımız sıvı yağı kızdırıp, tereyağıyla birlikte patatesleri ekliyoruz.

Son olarak üzerine damak zevkimize göre baharatları ekleyip, 5-6 dakika boyunca karıştırarak kavuruyoruz.

PATATES RÖŞTİ TARİFİ

MALZEMELER

3 adet orta boy patates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tutam tuz ve karabiber

HAZIRLANIŞI

Kabukları soyulmuş patatesleri, rendenin kalın tarafıyla rendeleyip suyunu sıkıyoruz.

Rendelenmiş patatesleri bir kaba koyup üzerinde ellerimizle tereyağını gezdiriyoruz.

Sonra 1 tutam tuz ve 1 tutam karabiberimizi ekliyoruz. Daha sonra bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz.

Rendelenmiş patatesten kaşık kaşık alıp yağlı kağıt serili tepsiye yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra kaşıkla hafifçe patatesleri eziyoruz.

Son olarak önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25 dakika kadar pişiriyoruz.

PATATES PÜRESİ TARİFİ

MALZEMELER

2 adet orta boy patates

1/3 su bardağı süt

Yarım yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

Yarım çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI