Usta şeflere taş çıkarmanızı sağlayacak patatesle yapılan 3 lezzetli garnitür tarifi

Patates tüm dünya mutfağında yer edinmeyi başaran ender gıdalardan. Birçok lezzetli tarifte yer alan patates, bolca üretilmesi ve ucuz fiyatıyla tezgahların en çok rağbet gören sebzelerinden biri. Çoğu zaman sofraların başrolü olarak servis edilen patates, yer yer yan rolde de yer alabiliyor. İşte patatesin garnitür olarak yan rolde yer aldığı 3 enfes tarif!
MALZEMELER
4-5 adet patates
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
HAZIRLANIŞI
Öncelikle patatesleri haşlıyoruz. Daha sonra kabuklarını soyarak iri küpler halinde doğruyoruz.
Daha sonra tavada kızdırdığımız sıvı yağı kızdırıp, tereyağıyla birlikte patatesleri ekliyoruz.
MALZEMELER
3 adet orta boy patates
1 yemek kaşığı tereyağı
HAZIRLANIŞI
Kabukları soyulmuş patatesleri, rendenin kalın tarafıyla rendeleyip suyunu sıkıyoruz.
Rendelenmiş patatesleri bir kaba koyup üzerinde ellerimizle tereyağını gezdiriyoruz.
Sonra 1 tutam tuz ve 1 tutam karabiberimizi ekliyoruz. Daha sonra bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz.
Rendelenmiş patatesten kaşık kaşık alıp yağlı kağıt serili tepsiye yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra kaşıkla hafifçe patatesleri eziyoruz.
MALZEMELER
2 adet orta boy patates
1/3 su bardağı süt
Yarım yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
HAZIRLANIŞI
Patateslerimizi soyup büyük parçalara bölüyoruz.
Patatesleri yumuşayana kadar bir tencerede haşlıyoruz. Haşlarken üzerine tuz eklemeyi unutmuyoruz
Patatesler haşlandıktan sonra suyunu iyice süzüyoruz.
Suyunu süzdüğümüz patateslere tereyağı ve kaşar peynirini ekliyoruz.
Patatesleri püre haline gelecek şekilde ezip karıştırıyoruz. Burada blenderdan yardım alabilirsiniz.
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