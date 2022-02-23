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Patates kızartmasını böyle deneyin: Susamlı patates çubukları

23.02.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıradan patates kızartmasından sıkılan ve farklı lezzetler arayan patates severler için damakları çatlatacak bir lezzet! Karşınızda çıtır çıtır susamlı patates çubukları! Patates, kahvaltıdan akşam yemeğine çeşitli formlarda sofraların eşlikçisi olan bir lezzet. Kızartmasından haşlamasına, salatasından püresine pek çok farklı haliyle masalarda yer alıyor.

Patates kızartmasını böyle deneyin: Susamlı patates çubukları

Yediden yetmişe kimsenin hayır diyemediği haliyse patates kızartması. Peki sürekli klasik patates kızartması yemekten sıkıldıysanız. Patatesin yemeye alışkın olduğunuz klasik tariflerinin yanında size parmaklarınızı yedirecek öyle bir tarifi var ki hem susamın eşsiz aromasıyla birleşecek hem çıtır çıtır olacak. Patates kızartması sevenlerin bayıla bayıla yiyeceği bu tarif hem çok malzeme gerektirmiyor hem çok pratik şekilde hızlıca hazırlanabiliyor. İşte tadına bir kez bakanın bağımlısı olduğu çıtır çıtır susamlı patates çubukları tarifi!

SUSAMLI PATATES ÇUBUKLARI TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım kilo patates (3-4 adet orta boy)

  • 100 gram mısır nişastası (1 çay bardağı kadar)

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber (isteğe bağlı)

  • Yarım tatlı kaşığı karabiber (isteğe bağlı)

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

  • 1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

BULAMAK İÇİN

  • Bol miktarda susam

KIZARTMAK İÇİN

  • Sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

  • Patateslerin kabuklarını soyup daha hızlı pişmesi için dört beş parçaya ayırarak haşlayın.

  • Haşlanıp yumuşayan patatesleri süzün.

  • Tuz ve istediğiniz baharatları ekleyerek püre haline gelene kadar ezin.

  • Elde ettiğiniz patates püresine mısır nişastasını ekleyerek hamur gibi yoğurun.

  • Hamur haline getirdiğiniz patates püresini elinizle tezgahta yuvarlayarak ince uzun şeritler haline getirin.

  • Şeritler haline getirdiğiniz hamuru, isterseniz kroket gibi tombul olarak isterseniz çubuk gibi 10 cm boyunda kesin.

  • Kestiğiniz parçaların her yerini bol susama bulayın.

  • Yağı bir tavada kızdırın.

  • Kızgın yağın içerisine kestiğiniz şeritleri dikkatlice bırakın.

  • Sırasıyla tüm yüzlerini kızartın.

  • Kızartırken sürekli karıştırmayın ki çıtır susamlı patates çubukları dağılmasın.

  • Kızarmış susamlı patates çubuklarının fazla yağını almak için havlu kağıt üzerinde 1-2 dakika bekletin.

  • Yanında soğan halkaları veya çıtır tavuk ile servis edebileceğiniz müthiş susamlı patates çubukları hazır.

  • Dilerseniz hamurunu hazırlarken içerisine rendelenmiş kaşar ekleyerek lezzeti daha da artırabilirsiniz.

  • Afiyet olsun.


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