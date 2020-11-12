Patates püresini bir de böyle deneyin! Ünlü şeften 'ezber bozan' taktik

Bir patatesi kısa sürede lezzetli bir şeye dönüştürmenin en kolay yollarından biri patates püresidir. Hem çocuklar hem de yetişkinler patates püresine bayılırlar. Herkesin hayran kalacağı kıvamı yerinde, harika bir patates püresi için ünlü şeflerin 'ezber bozan' taktiklerini deneyebilirsiniz.

PATATES PÜRESİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Patates püresinin mükemmel olması için her şefin söylediği ortak nokta tereyağının bol kullanılmasıdır. Patates püresine her zaman koyduğunuzdan bir kaşık daha fazla tereyağı ekleyin. Dokusunun mükemmel kıvamının ise tam olacağını göreceksiniz.

Dünyaca ünlü Fransız şef Ludo Lefebvre olayı biraz abartarak mükemmel patates püresi için 1 kilo patatese 1 kilo tereyağı koyulması gerektiğini söylemiştir.

MÜKEMMEL PATATES PÜRESİ İÇİN 'EZBER BOZAN' TAKTİK

Patates püresi için tereyağı konusunda hem fikir olan şefler bir sırlarını da açığa çıkardılar. Patates püresinin daha lezzetli olması için içine bir miktar mayonez ekleyeceğiniz gibi mayonez dışında krem peynir ekleyebilirsiniz. Patates püresine krem peynir ekleyerek kusursuz bir lezzet haline getirebilirsiniz.