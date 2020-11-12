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Patates püresini bir de böyle deneyin! Ünlü şeften 'ezber bozan' taktik

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 12.11.2020 11:28 | Son Güncelleme:
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Patates püresini bir de böyle deneyin! Ünlü şeften 'ezber bozan' taktik

Patates püresi yapımı tarifine baktığınız zaman kolaymış gibi görünebilir. Aslında kıvamını tutturmak hiç de kolay değildir. Çok cıvık olursa çorbaya döner, katı olursa yemesi keyifli olmaz öyle ince bir iştir patates püresi kıvamını tutturmak. Reddit'teki şefler, bir başlık altında toplanarak mükemmel patates püresi yapmak isteyenlere kendi sırlarını anlattı.

Bir patatesi kısa sürede lezzetli bir şeye dönüştürmenin en kolay yollarından biri patates püresidir. Hem çocuklar hem de yetişkinler patates püresine bayılırlar. Herkesin hayran kalacağı kıvamı yerinde, harika bir patates püresi için ünlü şeflerin 'ezber bozan' taktiklerini deneyebilirsiniz.

PATATES PÜRESİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Patates püresinin mükemmel olması için her şefin söylediği ortak nokta tereyağının bol kullanılmasıdır. Patates püresine her zaman koyduğunuzdan bir kaşık daha fazla tereyağı ekleyin. Dokusunun mükemmel kıvamının ise tam olacağını göreceksiniz.

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Dünyaca ünlü Fransız şef Ludo Lefebvre olayı biraz abartarak mükemmel patates püresi için 1 kilo patatese 1 kilo tereyağı koyulması gerektiğini söylemiştir.

MÜKEMMEL PATATES PÜRESİ İÇİN 'EZBER BOZAN' TAKTİK

Patates püresi için tereyağı konusunda hem fikir olan şefler bir sırlarını da açığa çıkardılar. Patates püresinin daha lezzetli olması için içine bir miktar mayonez ekleyeceğiniz gibi mayonez dışında krem peynir ekleyebilirsiniz. Patates püresine krem peynir ekleyerek kusursuz bir lezzet haline getirebilirsiniz.

PATATES PÜRESİ YAPARKEN ASLA BLENDER KULLANMAYIN

Çoğu kişinin yaptığı büyük hatalardan biri de patates püresi yaparken blender kullanmak. İpeksi, pürüzsüz bir patates püresi için patates ezici kullanın.

Bir başka şefse alışılmadık bir öneride bulunarak patates püresine havuç eklediğini belirtti. Haşladığınız havuçları patateslerle birlikte ezebilirsiniz.

Her şefin hem fikir olduğu diğer bir konu ise, patates püresi yapacağınız patateslerin çok iyi yıkanması gerektiğidir.


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