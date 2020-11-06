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Kusursuz patates kızartması yapmanın 3 adımı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 06.11.2020 10:44 | Son Güncelleme:
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Kusursuz patates kızartması yapmanın 3 adımı

Patates kızartması en sağlıklı beslenen kişilerin bile görünce dayanamayıp yediği yemeklerin başında gelir. Dünyaca ünlü şef Raymond Blanc mükemmel kızarmış patatesler için kendi tarifini paylaştı.

Patates kızartması enfes kokusu ve görüntüsüyle herkesin aklını başından alan yiyeceklerden biridir. Patatesi soyup kızmış yağa atıp pişmesini beklemek her ne kadar kolaymış gibi görünse de istediğimiz sonucu almaya yetmez.

Evde yapılan patates kızartması dışarıda yemeye bayıldığımız o patates kızartmalarına benzemiyor. Çıtır çıtır bir patates kızartması yapmanın bazı incelikleri var. Dünyaca ünlü şey Raymond Blanc’in önerileriyle siz de harika patates kızartması yapabileceksiniz.

İki Michelin yıldızına sahip Blanc, patates kızartması ve fırında patates kızartması için takipçileriyle sırrını paylaştı.

PATATES KIZARTMASI İÇİN DOĞRU PATATESİ SEÇİN

Patates kızartması için ilk adım mükemmel patatesi seçmelisiniz. Şef Blanc, büyük boy, az nişastalı, sarı kızartmalık patateslerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

DOĞRU YAĞI SEÇİN

Patates kızartması için bazen zeytinyağı koyulduğunu söyleyen Şef Blanc, bunun yanlış tercih olduğunu belirtiyor. Lezzetli bir patates kızartması için en uygun yağın kaz yağı olduğunu söyleyen şef, az bulunan bu yağın yerine ayçiçek yağı kullanılması gerektiğini söylüyor. Zeytinyağının aşırı sıcakta tadının buruklaştığını söyleyen şef, en iyi tercihin kaz yağından sonra ayçiçek yağı olması gerektiğini belirtiyor.

PATATESLERİ BÜYÜK DİLİMLEYİN

Patatesleri ince, uzun kesmek yerine daha büyük dilimleyin. Şef Raymond, patatesleri yaklaşık 4 cm'lik çeyreklerde kesmeyi tavsiye ediyor.

FIRINDA PATATES KIZARTMASI

Fırında patates kızartmasının mükemmel olması için pişirmeye çok dikkat edilmeli. Yedi dakika boyunca patates kaynatın, sonra onları sallayarak birkaç dakika buharını atmalısınız. Fırını ve fırın tepsisini önceden ısıtmayı ihmal etmeyin. Patateslerinizi tuz ve karabiberle çeşnilendirin. Fırını önceden 200 derecede ısıtmalı ve 30-40 dakika pişirmelisiniz. Patatesleri pişerken birkaç dakikada bir tepsiyi fırında döndürün.

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