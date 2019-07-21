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'Pati Festivali'ne yoğun ilgi! İlginç kıyafetlerle yarıştılar

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 21.07.2019 23:07 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen Pati Festivali'nde köpekler, sokak hayvanları için yarıştı.

Pamukkale Belediyesi ve Sempati Hayvanları Koruma Derneği iş birliği ile Çamlaraltı Mahallesi'nde düzenlenen "Denizli Pati Festivali"nde, hayvan dostları köpekleriyle bir araya geldi.

'Pati Festivali'ne yoğun ilgi! İlginç kıyafetlerle yarıştılar

Sokak hayvanlarının tedavisine ve mama ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, kurulan stantlarda çeşitli el işi ürünlerinin satışı gerçekleştirildi, çocuklar, değişik kostümlerle süslenen köpekleri sevdi.
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, festivalde yaptığı konuşmada, etkinliğin ilk olduğunu belirterek, gelecek süreçte bu konudaki farkındalığın artırılabilmesi için gayret edeceklerini söyledi.
Hayvanlara karşı uygulanan şiddetin önüne geçmek için hayvan sevgisinin çocukluktan verilmeye başlanması gerektiğinin önemine işaret eden Örki, şunları söyledi:
"Bu ve benzeri organizasyonlarımız vasıtasıyla işte o sokaktaki hayvanlarımızın tedaviye ihtiyaç olanlarına tedavi imkanı sunabilmek, zaman zaman da onların karınlarını doyurabilmek, bu doğal ortamı bizlerle mutlu ve huzurlu bir şekilde paylaşmasını sağlayabilmek adına bu organizasyonları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ürettikleri ürünleri burada insanların beğenisine sunarak elde edilecek gelirler bu hayvanlar için harcanacak."
Sempati Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nazlı Yılmaz da "Gerçekleştirdiğimiz organizasyonda hayvansever esnaflardan da büyük destek gördük. Onlar burada stant açtılar. Elde ettikleri gelirler, sokak hayvanlarının tedavisinde kullanılacak." dedi.
Köpeği ile festivale katılan Lara Ece Yılmaz, "Mutluyuz, köpeğim de çok mutlu. İleriki zamanlarda bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini bekliyorum. Burada hayvanseverlerle bir araya geldik, kaynaşma imkanı oldu." diye konuştu.
Niko ve Lila isimli köpekleri ile etkinliğe katılan Gülçin Yılmaz "Hem köpeklerimizle köpek dostlarının tanışması hem de çocuklara hayvan sevgisinin kazandırılması çok güzel. Köpekler benim çocuklarım. Herkesin hayvan sahiplenmesini diliyorum. Hayvan besleyen insanların vicdanlı olduğunu düşünüyorum. Burada yarışmalara katılacağız ama asıl amacımız eğlenmek." ifadelerini kullandı.
Etkinlikte yapılan yarışmalarda köpekler ilginç kostümleriyle yarıştı. Pet stil, yumurta ile yürüme ve mamayı yemeden sahibine koşma yarışmalarında 50 köpeğin podyumdaki mücadelesi, eğlenceli dakikaların yaşanmasına sahne oldu. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonrasında en yüksek puanı alan köpekler mama kazandı.
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Denizli Pati Festivali köpek köpek yarışma

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