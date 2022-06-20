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Patlak topla başlayan başarı hikayesi, şampiyonluklarla devam ediyor

20.06.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde öğrencilerine patlak basketbol topuyla ragbi öğreten beden eğitimi öğretmeni Sercan Hükümen'in kurduğu ikinci takım da Türkiye şampiyonu oldu - Sercan Hükümen: - "Elde ettiğimiz başarılar sonucunda bazı sporcularımızı milli takıma gönderdik. Bir emek sarf ederek, çalışarak neler yapabileceklerini gösterdik"

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, patlak basketbol topuyla hazırladığı okul takımını 2019 yılında ragbide Türkiye şampiyonu yapan beden eğitimi öğretmeni Sercan Hükümen'in ilçede kurduğu ikinci takım da Türkiye şampiyonu oldu.

Taşköprü Seka Ortaokulunda öğrenim gören kız öğrencilerden, beden eğitimi öğretmeni Sercan Hükümen'in öncülüğünde 2018 yılının Aralık ayında ragbi takımı kuruldu.

Tamamı köyden gelen 11 kız öğrenciden oluşan takım, ragbi topları bulunmadığı için voleybol dizliği geçirilen patlak basketbol topuyla okulun bahçesinde çalışmalara başladı.

Seka Ortaokulu Yıldız Kız Tag Ragbi Takımı, 5 aylık çalışmanın ardından 2019 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldız Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmayı başardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkilerinin azalmasının ardından 2021 yılının Eylül ayında ilçede eğitim gören 350 lise öğrencisi arasında tarama yapan Hükümen, 25 kişilik yeni kız ragbi takımını oluşturdu.

Asya Gençlik ve Spor Kulübü olarak takım, 8 aylık çalışmanın ardından Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 18 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

- Hükümen: "

Sercan Hükümen, AA muhabirine, Taşköprü ilçesinde Kastamonu'nun ilk ve tek takımını kurduklarını aktardı.

Zor şartlarda çalışmalara başladıklarını anlatan Hükümen, "İlin ilk takımı olması nedeniyle önümüzde zorluklar vardı. Bölgede kimse bu sporu bilmiyordu.Top alabileceğimiz bir yer dahi yoktu. Biz de önce önümüzü görelim diye patlak basketbol topunun üzerine voleybol dizliği geçirerek çalışmalara başladık. Kız takımı kurmuştuk. Çoğu köyde kalıyor ve servisle gelip gittikleri için ancak öğle araları antrenman yapabiliyorduk. Akşam antrenman yapma şansımız yoktu. O dönem kurduğumuz takım Türkiye şampiyonu olmuştu. Burada neler yapabileceğimizi görmüş olduk. Şampiyonluğun ardından eksiklerimiz de tamamlandı. Formamız, toplarımız geldi." diye konuştu.

Geçen yıl eylül ayında yeniden takım kurmak için çalışmalara başladıklarını dile getiren Hükmen, şunları kaydetti:

"Bu yıl da kurduğumuz kulüple yeniden Türkiye şampiyonu olduk. Asıl hedefimiz büyükler kadınlar liginde Türkiye şampiyonu olmak. İlimizde ilk ragbi takımını kuralım diye kurmuştuk, Türkiye şampiyonu olduk. Bu yıl da kulüpler arasında ilk ragbi takımı kuralım dedik ve yine Türkiye şampiyonu olduk. Kızlarımız spor geçmişi olmayan sporcular. Elde ettiğimiz başarılar sonucunda bazı sporcularımızı milli takıma gönderdik. Bir emek sarf ederek, çalışarak neler yapabileceklerini gösterdik."

- Yıldız: "Böyle bir sporun olduğunu bile bilmiyordum"

Sporculardan Büşra Yıldız, 8 ay önce Sercan Hükümen sayesinde ragbi ile tanıştığını anlatarak, "Çok heyecanlı maçlar yaptık ve Türkiye şampiyonu olduk. Bir yıl önce böyle bir sporun olduğunu bile bilmiyordum. Şimdi milli takıma çağrıldım. İleride Avrupa ve dünyada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." dedi.

Melike Bekdemir de bu sporla 2019 yılında tanıştığını dile getirerek, "Sercan Hoca'nın ilk kurduğu takımda vardım. O zaman Türkiye şampiyonu olmuştuk, bu yıl da şampiyon olduk. 2019 yılında ve bu yıl turnuvanın en değerli sporcusu seçildim." ifadelerini kullandı.

Eylül Ece Duman ise ragbi diye bir spor dalı olduğunu 8 ay önce öğrendiğini belirterek, "Taramalardan sonra takıma seçilince hocamız elimize bir top verdi. Topun ne olduğunu bile bilmiyordum. Kademe kademe öğrenip, şampiyon bir takım haline geldik." şeklinde görüş belirtti.

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