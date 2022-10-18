Patlamada hayatını kaybeden genç madencinin hayalleri yarım kaldı

ÖMER FARUK CEBECİ/ÖMER ÜRER - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada 25 yaşında yaşamını yitiren işçi Gürdal Serenli'nin borcunu bitirdikten sonra yuva kurmayı istediği öğrenildi.

Maden işçisinin babası Bircan Serenli, AA muhabirine, patlamanın olduğu geceyi anlatmanın zor olduğunu söyledi.

Oğlunun yaklaşık 3 yıl önce madende işe başladığını, işini severek yaptığını dile getiren Serenli, "Ev almak, evlenmek gibi hayalleri vardı. Askerden yeni gelmişti. İlerisi pek uzun olmadı. Ömürleri bu kadarmış. Şehitliğe erdiler." dedi.

Serenli, Bartın merkezdeki evlerinde kalan oğluyla yakın zamanda görüştüklerini aktardı.

- "Bir sarılsa bize de öyle gitse diye baktım"

Anne Asiye Serenli de patlama haberini aldıktan sonra umutla beklediklerini belirterek, çalıştığı yerin oğluna mezar olduğunu söyledi.

Oğlunun hayallerinden bahseden Serenli, "Bize 'Biraz daha bekleyeceğim, şimdilik borcum var. Altın ve para biriktirip evleneceğim, yuva kuracağım.' dedi. Böyle bir olay bizim de onun da aklından geçmiyordu." diye konuştu.

Evladının yaralılara yardım ettiğini düşündüklerini belirten Serenli, "Bir sarılsa bize de öyle gitse diye baktım ama öldü orada. Hep birden yıkıldık. Ölünceye kadar içimiz yara." ifadelerini kullandı.

Cenaze töreninin kalabalık olduğunu anımsatan anne Serenli, "Sevenleri çoktu. Hiç insanın kalbini kırmaz, kötü söz söylemezdi. Bütün çocuklarımı severim ama en çok da ona bağlıydık." dedi.

