Patlayıcıyla temel açma çalışmasında 2 kişinin yaralanmasına 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım'da Şirinevler Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana gelen patlama sonucunda yola saçılan kaya parçalarının, seyir halindeki bir araçta hasar meydana gelmesi ve araçta bulunan kişilerin yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T. ve M.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.K. ve T.K. ise serbest bırakıldı.

