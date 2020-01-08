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  4. Patlıcan köftesi tarifi, patlıcan köftesi nasıl yapılır?

Patlıcan köftesi tarifi, patlıcan köftesi nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Patlıcan köftesi 7 Ocak Salı günü Gelinim Mutfakta yarışmacıları tarafından yapıldı. Farklı bir köfte çeşidi olan patlıcan köftesi, yayınlandığı gün büyük ilgi gördü ve internette en çok aranan tarif oldu. Ana yemeklerde sıklıkla kullandığımız patlıcandan bu sefer patlıcan köftesi tarifi yaptık. İşte detayları.

Patlıcan köftesi tarifi, patlıcan köftesi nasıl yapılır?

En çok tercih edilen sebzelerin başında gelen patlıcandan Gelinim Mutfakta yarışmacıları patlıcan köftesi tarifi yaptılar. İlgi çeken patlıcan köftesi tarifi, internette en çok aratılan tarifler arasına girdi ve trend oldu. Merak edenler için patlıcan köftesi tarifinin detaylarını paylaşacağız, buyursunlar.

PATLICAN KÖFTESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet patlıcan
Bir adet soğan
4 dilim ekmek içi
3 diş ezilmiş sarımsak
Bir adet yumurta
2 yemek kaşığı un
Bir çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Bir avuç kıyılmış maydanoz
Tuz ve karabiber
Galeta unu
Kızartmak için sıvı yağ

PATLICAN KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Patlıcanları ocakta ya da fırının ızgarasında közleyip soğumaya bırakın.
Soğuyan patlıcanların kabuklarını soyun ve bıçakla parçalara ayırın.
Maydanozları ince ince kıyın.
Patlıcanların içine kaşar peynirini, unu, yumurtayı, maydonozu, tuzu ve karabiberi koyarak iyice karıştırın ve hazırladığınız karışımı derin dondurucuda 1-2 saat dinlendirin.
Galeta ununu geniş bir tabağa yayın ve hamurdan 3 parmağınız genişliğinde parçalar kopartıp avuç içinizde köfte şekli vererek galeta ununa bulayın.
Teflon tavaya yağı koyun ve kızdırın, hazırladığınız köfteleri pembeleşene kadar kızartın.

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