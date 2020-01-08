Patlıcan köftesi tarifi, patlıcan köftesi nasıl yapılır?

En çok tercih edilen sebzelerin başında gelen patlıcandan Gelinim Mutfakta yarışmacıları patlıcan köftesi tarifi yaptılar. İlgi çeken patlıcan köftesi tarifi, internette en çok aratılan tarifler arasına girdi ve trend oldu. Merak edenler için patlıcan köftesi tarifinin detaylarını paylaşacağız, buyursunlar.

PATLICAN KÖFTESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet patlıcan

Bir adet soğan

4 dilim ekmek içi

3 diş ezilmiş sarımsak

Bir adet yumurta

2 yemek kaşığı un

Bir çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Bir avuç kıyılmış maydanoz

Tuz ve karabiber

Galeta unu

Kızartmak için sıvı yağ

PATLICAN KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Patlıcanları ocakta ya da fırının ızgarasında közleyip soğumaya bırakın.

Soğuyan patlıcanların kabuklarını soyun ve bıçakla parçalara ayırın.

Maydanozları ince ince kıyın.

Patlıcanların içine kaşar peynirini, unu, yumurtayı, maydonozu, tuzu ve karabiberi koyarak iyice karıştırın ve hazırladığınız karışımı derin dondurucuda 1-2 saat dinlendirin.

Galeta ununu geniş bir tabağa yayın ve hamurdan 3 parmağınız genişliğinde parçalar kopartıp avuç içinizde köfte şekli vererek galeta ununa bulayın.

Teflon tavaya yağı koyun ve kızdırın, hazırladığınız köfteleri pembeleşene kadar kızartın.



