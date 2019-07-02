YEMEK

Patlıcan tabanlı mini pizza

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 02.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

Kim demiş sağlıklı yiyecekler lezzetsiz olur diye! Son derece sağlıklı ve bir o kadar lezzetli olan patlıcan pizzalar damak çatlatıyor.

Patlıcan tabanlı mini pizza

Diyet yapanlar için oldukça lezzetli bir tarif veriyoruz;

Malzemeler:

Bir adet bostan patlıcan
60 g rendelenmiş kaşar
4 yemek kaşığı pizza sosu
Çeri domatesleri
Zeytin
Taze fesleğen yaprakları
Zeytinyağı
Tuz ve karabiber

Yapılışı:
Patlıcanı orta kalınlıkta halkalara ayırın.
Zeytinyağı, tuz ve karabiberle harmanladıktan sonra 20 dakika fırında pişirin.
Fırından aldıktan sonra patlıcan halkalarını bir kenarda bekletin.
Çeri domatesleri ortadan ikiye kesin. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarın ve halka şeklinde dilimleyin.
Patlıcanların üzerine domates ve zeytinleri koyun.
Rendelenmiş peyniri de malzemelerin üzerine dağıtın.
Son olarak fesleğen yapraklarını da koyduktan sonra 180 derece fırında 10 dakika pişirin.
Malzeme listesini damak tadınıza göre güncelleyebilirsiniz.


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