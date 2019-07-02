Patlıcan tabanlı mini pizza

Diyet yapanlar için oldukça lezzetli bir tarif veriyoruz;

Malzemeler:

Bir adet bostan patlıcan

60 g rendelenmiş kaşar

4 yemek kaşığı pizza sosu

Çeri domatesleri

Zeytin

Taze fesleğen yaprakları

Zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

Patlıcanı orta kalınlıkta halkalara ayırın.

Zeytinyağı, tuz ve karabiberle harmanladıktan sonra 20 dakika fırında pişirin.

Fırından aldıktan sonra patlıcan halkalarını bir kenarda bekletin.

Çeri domatesleri ortadan ikiye kesin. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarın ve halka şeklinde dilimleyin.

Patlıcanların üzerine domates ve zeytinleri koyun.

Rendelenmiş peyniri de malzemelerin üzerine dağıtın.

Son olarak fesleğen yapraklarını da koyduktan sonra 180 derece fırında 10 dakika pişirin.

Malzeme listesini damak tadınıza göre güncelleyebilirsiniz.



