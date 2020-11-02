Patlıcanın yağ çekmesini önleyen pratik yöntem! Sadece bir kaşık...

Birçok tarifte kendisine yer bulan patlıcan, lezzetiyle damaklara bal çalar. Tek dezavantajı ise diğer sebzelere oranla biraz daha fazla yağ çekmesidir. Aşırı yağ çeken patlıcan mideyi bozar ve sindirimi zorlar. Sağlığa zarar vermesini önlemek için de yağ çekmemesine yardımcı olacak ipucunu denemekte fayda var.

PATLICANIN FAZLA YAĞ ÇEKMESİ NASIL ÖNLENİR?

İlk olarak patlıcanları yıkayın. Ardından alacalı bir şekilde soyun. Soyduğunuz patlıcanları soğuk tuzlu suyun içine koyun ve yaklaşık 10 dakika bekletin.

Tuzlu sudan çıkardığınız patlıcanları dilediğiniz gibi dilimleyin. Dilimlenen patlıcanları buzlu suyun içine koyun ve suyun rengi kararana kadar bekletin. Ardından suyu süzün ve patlıcanları kurutun.

Ocağa yağ tenceresini koymadan önce içine bir çay kaşığı sirke ekleyin. Yağ kızdıktan sonra içine patlıcanları ilave edin.

Pişirmiş olduğunuz patlıcanları kevgir aracılığıyla içerisine kâğıt havlu serdiğiniz tabağınıza alıyorsunuz. Böylece yine fazla yağları süzülüyor.