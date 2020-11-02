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Bir daha çöpe atmayın! Meğer patlıcan sapı gerçek bir şifacıymış...

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.11.2020 10:06 | Son Güncelleme

Sen çok sevilen sebzelerin başında gelen patlıcan, yüksek demir içeriği sayesinde de oldukça şifalı. Birçok hastalığa karşı fayda sağlayan patlıcanın asıl şifası ise sapında çıktı. Dr.Fevzi Özgönül, patlıcan sapının faydalarını anlattı ve bir de tarif paylaştı.

Bir daha çöpe atmayın! Meğer patlıcan sapı gerçek bir şifacıymış...

Çoğu kişi tarafından bilinmediği için hiç kullanılmadan kesilip çöpe atılan patlıcan sapının bilinmeyen çok önemli faydaları var. İçerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklara karşı bize yardımcı olur. A, B1, B2 ve C vitaminlerini içeren patlıcan sapı; hemoroid, cilt ve saç sağılığı gibi sorunlarımızı giderir, hatta bağışıklık sistemimizin de güçlenmesini sağlar.

A ve B1 vitaminleri sayesinde göz sağlığına katkıda bulunan patlıcan sapı, sahip olduğu lifli yapı sayesinde sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına destek olur. C vitamini ile cilde parlaklık verir ve solunum yolu hastalıklarına karşı korur. Sahip olduğu doğal nikotin ile sigarayı bırakmak isteyen kişilere kolaylık sağlar.

Ispanaktan sonra en zengin demir içeren sebze olan patlıcanın sapı, yorgunluğun giderilmesini ve demir emiliminin artmasını sağlar. İnsülin direncini dengeler. Antioksidan bakımından da zengin olduğu için vücudumuzdaki toksinlerin atımını kolaylaştırır. Dr.Fevzi Özgönül, patlıcan sapı ile hazırlanan kürün detaylarını da paylaştı:

Bu kürü uygularken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta bulunuyor: Bu 5 günlük süreç içerisinde bulgur, domates, turşu, sirkeli, mayalı ve acılı (pul biber, isot ve acı biber) yiyeceklerden uzak durmanızda fayda var. Çünkü bu besinler hemoriod gibi hastalıkları tetikleyebilir.

PATLICAN SAPI KÜRÜ TARİFİ

10 patlıcan sapı
12 bardak su
Yarım çay bardağı limon suyu
1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:
Kesilen patlıcan saplarını bir tencereye alın ve malzemeleri ekleyin.
Kaynayıncaya kadar kapağını açmamaya dikkat edin, hatta soğutmak için dahi açmayın.
Yeteri kadar soğuduktan sonra buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.
Hazırladığınız bu karışımı 5 gün boyunca sabah-akşam aç karnına için.


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