Bir daha çöpe atmayın! Meğer patlıcan sapı gerçek bir şifacıymış...

Çoğu kişi tarafından bilinmediği için hiç kullanılmadan kesilip çöpe atılan patlıcan sapının bilinmeyen çok önemli faydaları var. İçerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklara karşı bize yardımcı olur. A, B1, B2 ve C vitaminlerini içeren patlıcan sapı; hemoroid, cilt ve saç sağılığı gibi sorunlarımızı giderir, hatta bağışıklık sistemimizin de güçlenmesini sağlar.

A ve B1 vitaminleri sayesinde göz sağlığına katkıda bulunan patlıcan sapı, sahip olduğu lifli yapı sayesinde sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına destek olur. C vitamini ile cilde parlaklık verir ve solunum yolu hastalıklarına karşı korur. Sahip olduğu doğal nikotin ile sigarayı bırakmak isteyen kişilere kolaylık sağlar.

Ispanaktan sonra en zengin demir içeren sebze olan patlıcanın sapı, yorgunluğun giderilmesini ve demir emiliminin artmasını sağlar. İnsülin direncini dengeler. Antioksidan bakımından da zengin olduğu için vücudumuzdaki toksinlerin atımını kolaylaştırır. Dr.Fevzi Özgönül, patlıcan sapı ile hazırlanan kürün detaylarını da paylaştı: