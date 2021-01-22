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Pato'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

22.01.2021 20:19 | Son Güncelleme:
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Pato'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

Ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran ve ilk transferini açıklaması beklenen Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar birçok isimle ilgilenirken, Pato'dan flaş bir paylaşım geldi. Yıldız oyuncunun paylaşımı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. İşte o paylaşım ve tüm detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.Ara transfer çalışmalarına son sürat devam eden ve ilk transferini açıklaması beklenen sarı kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.Cimbom birçok ismi gündemine alırken, dünya yıldızından sürpriz bir paylaşım geldi.Adı Sivasspor ile anılan Brezilyalı golcü Alexandre Pato, yaptığı paylaşımla sarı kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

İŞTE PATO'NUN YAPTIĞI PAYLAŞIM

wwe

31 yaşındaki dünya yıldızı, Twitter hesabından Aslan paylaşımı yaptı.Bu paylaşım sonrası ismi Sivasspor ile anılsa da Galatasaray'a mı transfer oluyor sorusu akıllara geldi.

SİVASSPOR TARAFTARI ÇOK İSTİYOR!

DG Sivasspor taraftarı son iki gündür Brezilyalı futbolcu Alexandre Pato'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa Sivasspor'a gelmesi yönünde mesajlar yağdırdı.2020 yılında Sao Paulo forması giyen ve 13 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen Sambacı forvet kariyerinde Milan, Chelsea, Villarreal, Tianjin, Sau Paulo, Corinthians ve Internacional formaları giydi.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Anadolu’da bir laf vardır: “Sidik yarıştırma.” Bizim büyük takımlar-sözde- futbol ömrünün sonuna gelen futbolculara ederinden fazla oara verip borç batağı içine giriyorlar. Sonra yetiş “YA TARAFTAR” kulübüne sahip çık diye insanlrdan para dileniyorlar. Maalesef devletimiz de bunlara çanak tutup borçlarını yapılandırmalarına göz yumuyor. Sönük futbolcu transfer etseniz ne olacak Bulgaristan sınırını geçtikten sonraki ilk köy takımına elenip geri geleceksiniz.
sivas istiyomuş gitsin gelmesin bize turşucuk

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