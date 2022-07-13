Patriça Gümüşlük Koyu ve Maden Adası'nda temizlik çalışmaları başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Patriça Gümüşlük Koyu ve Maden Adası kıyılarında temizlik çalışmaları yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kıyıların ve çevrenin temiz tutulması konusunda çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Patriça Gümüşlük Koyu ile yerleşim olmayan Maden Adası kıyılarında, Bakanlık koordinasyonunda ilgili belediyeler tarafından temizlik çalışmalarına başlandığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz